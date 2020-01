Laurent Marcangeli : « je suis le candidat des ajacciens »

Laurent Marcangeli a présenté sa liste pour les municipales, liste où se retrouvent fidèles et nouveaux visages.

« Je ne suis pas un candidat nationaliste, ni un candidat de droite ou de gauche, je suis le candidat des ajacciens". Par cette simple déclaration le maire sortant, candidat à sa propre succession a harangué la foule. 600 personnes se sont retrouvées au palais des congrès d’Ajaccio pour la présentation de la liste. Une liste où se retrouvent les fidèles comme Caroline Corticchiato ou Stéphane Sbraggia, respectivement deuxième et troisième. Une liste où une place importante a été faite aussi aux nouveaux venus à l’image de Christelle Combette, conseillère territoriale, ou encore Basile Moretti, fils de l’ancien président de l’ACA et plus proche des idées nationalistes.