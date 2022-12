Laurent Marcangeli : "Je veux être utile à la Corse"

Laurent Marcangeli invité de la matinale de RCFM et Via Stella

Tout d'abord, Laurent Marcangeli est revenu sur le nouveau report de la visite en Corse de Gérald Darmanin. "Il faut effectivement, dit-il, tenir compte du climat actuel. Je ne pense pas que cette visite se serait bien passée. Moi, je désespère pas. Parce que le dialogue existe, il y a des discussions - moi, je rencontre à Paris des responsables du ministère de l'Intérieur, le ministre lui-même -, ensuite, il va falloir que nous soyons dans l'apaisement".

"J'AI UN COMBAT POUR NOTRE TERRITOIRE, CELUI DE LA PAIX ET DES PROJETS"

Pourriez-vous jouer le rôle de courroie de transmission entre Paris et la Corse ? " Moi, j'essaye d'être utile. J'ai une certaine expérience de la vie publique, je préside un groupe, et surtout j'ai un combat pour notre territoire, celui de la paix et des projets. Courroie de transmission ? Je ne pense pas. Il y a pour cela un président de l'Exécutif qui a été élu démocratiquement pour mener les discussions. J'ai été candidat face à lui, j'ai perdu. Je veux, insiste Laurent Marcangeli, être utile".

"PEUT-ÊTRE QUE [LES PROPOS DE GÉRALD DARMANIN] ONT ÉTÉ MAL INTERPRÉTÉS"

Le président du groupe Horizons, proche de la majorité présidentielle, a été amené à commenter également les dernières déclarations du ministre de l'Intérieur, semblant faire pour certains un amalgame entre grand banditisme et nationalisme. "Rien n'étaye légalement un lien, coupe Laurent Marcangeli. Les interpellations qui ont eu lieu l'ont été dans le cadre de procédures anti-terroristes, pas sur la grande criminalité. Peut-être que [les propos de Gérald Darmanin] ont été mal interprétés, mais il y a un problème lié à la grande criminalité en Corse, chacun le sait".

