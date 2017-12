Corse, France

Laurent Marcangeli : « Je ne suis pas parmi ceux qui font partie des soutiens de Laurent Wauquiez, ni même de la ligne qui est la sienne. Je ne vais pas faire de procès d’intention à Laurent Wauquiez, je suis en phase de réflexion quant à mon engagement. Si on devait demain se rétrécir, à coup sûr ce serait un échec eu égard à la campagne qui s’est déroulée pour la présidence des républicains, à laquelle je n’ai pas participé, je n’ai pas voté. Je suis assez circonspect quant au projet de Laurent Wauquiez. »

« Je n’ai pas pris de décision, quitter le parti des républicains je considère pour moi que c’est un déchirement. En tous cas aujourd’hui je suis très minoritaire au sein de cette famille politique, après on en tire les conséquences, certains la quittent comme l’a fait Xavier Bertrand hier, en même temps on peut être minoritaire à l’intérieur d’un parti et essayer de faire vivre une fibre qui ne soit pas celle du président, de la majorité des militants, c’est une décision que je prendrai le moment venu. »