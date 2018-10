Laurent Nuñez, 54 ans, a été nommé ce mardi Secrétaire d'État auprès du ministère de l'Intérieur. Il sera le bras droit de Christophe Castaner. Haut fonctionnaire formé à l'ENA, il était depuis 2017 à la tête de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). En résumé, le chef de file de la lutte antiterroriste en France. Auparavant, il avait passé deux années à Marseille, en tant que préfet de police des Bouches-du-Rhône. Son objectif était d'y faire baisser les règlements de comptes liés à la drogue.

Fin connaisseur des questions de sécurité et de la radicalisation islamiste

Entre 2015 et 2017, en tant que préfêt de police des Bouches-du-Rhône, il a dirigé à Marseille l'ensemble des services de police et de gendarmerie dans la lutte contre les réseaux de trafic de stupéfiants et a notamment initié une coordination renforcée entre tous les services de police dans l'échange de renseignements et la définition d'objectifs opérationnels. Il y a également mis en oeuvre la politique de lutte contre la radicalisation.

Sur proposition d'Emmanuel Macron, il prend en juin 2017 la tête de la DGSI. Il y a piloté la lutte antiterroriste et a assuré la "coordination opérationnelle" du renseignement et des investigations judiciaires. Il avait pour cela bénéficié d'une hausse des effectifs dans le renseignement intérieur.

Il a également occupé les fonctions de directeur de cabinet du préfet de police de Paris de 2012 à 2015 après avoir été sous-préfet, puis sous-préfet hors classe, à Bayonne où il a suivi les affaires basques, et directeur de cabinet du préfet de Seine-Saint-Denis (2008-2010), où il a côtoyé François Molins, le procureur de la République de Paris, alors procureur du tribunal de grande instance de Bobigny.

Laurent Nuñez a grandi à Bourges (Cher) où ses parents se sont installés en quittant l'Algérie en 1962. Il est marié et père de deux filles.