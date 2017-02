Laurent Russier : "Le centre aquatique olympique sera ensuite une piscine utile pour les écoliers de Saint-Denis"

Laurent Russier, maire de Saint-Denis, était l’invité de France Bleu à 8h15. Il a parlé des JO et des équipements qui vont voir le jour en Seine-Saint-Denis. Il a réagi à la diminution des subventions pour le logement social et au retard pris pour le prolongement des lignes de métro 12 et 14.

Regardez son interview à la fin de cet article.

A retenir

La piscine olympique, le centre aquatique sera en face du Stade de France... "Nous nous battons vraiment pour qu'il y ait un héritage... le centre aquatique ce sera ensuite une piscine qui sera utile pour les écoliers, pour les compétitions, pour les associations. La Seine-Saint-Denis est sous-dotée en piscine donc ça sera très utile pour apprendre aux enfants à nager".

La Région coupe les subventions pour les logements très sociaux

"C'est bien mal connaitre le logement HLM et le logement social que de penser qu'on en a pas besoin".

Le retard dans le prolongement des lignes 12 et 14 du métro

"On demande que la RATP et le Stif mettent tout en œuvre pour que l'année de délais supplémentaire annoncée se réduise".

Regardez son interview (dans un instant) :