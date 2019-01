Grand débat national : une "opportunité à saisir" selon Laurent Somon, président du département de la Somme

Laurent Somon, président LR du département de la Somme a présenté hier à Villers-Bocage, le bilan du Centenaire de la Grande Guerre. Il invite aussi les élus locaux et les citoyens à participer au grand débat national.

Laurent Somon a présenté jeudi soir à Villers-Bocage, le bilan du Centenaire de la Grande Guerre. L'occasion de faire le point sur les projets en cours dans le département autour du tourisme de mémoire. Le président Les Républicains du département de la Somme invite également les élus locaux et les habitants à participer au grand débat national, lancé cette semaine.

Un grand débat national utile

Alors que d'après un dernier sondage Odoxa pour franceinfo, deux Français sur trois doutent de l'utilité du grand débat national, Laurent Somon lui soutient l'initiative lancée par le gouvernement. "Je pense qu'il est utile, les gens se sont manifestés pour faire part de leur revendications, de leurs inquiétudes et je pense qu'il est normal de pouvoir les écouter". L'élu rappelle qu'un cahier de doléances avait d'ailleurs été mis en place à la mairie de Bernaville dont il est le premier adjoint. Tous les messages reçus ont été résumés dans une lettre, envoyée à l'Élysée.

Laurent Somon invite les maires à prendre part à ce grand débat, même s'ils comprend la réticence de certains : "Il y a beaucoup de rancune entre les maires et le Président de la République, mais ce n'est pas forcément la bonne solution de rester sur des postures et il est important de retisser ce lien social et donc de participer à ce grand débat. Il fait saisir toutes les opportunités, c'en est une".

Débat sur les 80 km/h

Mardi dernier, devant les 600 maires réunis dans l'Eure, Emmanuel Macron a confirmé que des aménagements étaient possible autour de la nouvelle limitation à 80 km/heure sur les routes, une mesure qui a crispé beaucoup d'automobilistes et d'élus. Les départements pourraient sélectionner les axes concernés par cette limitation. "C'est typiquement une réglementation qui n'a pas été discutée, qui a été imposée", répète Laurent Somon. "Je trouve dommage qu'on soit toujours obligé de faire deux pas en avant, un pas en arrière. On aurait pu dès le départ en discuter tous ensemble", ajoute-t-il.

Bilan satisfaisant du Centenaire de la Grande Guerre

Le bilan du Centenaire 14-18 dans la Somme est plus que satisfaisant, rappelle Laurent Somon. "J'en retiens des infrastructures importantes qui ont vu le jour à Thiepval, Villers-Bretonneux , je pense également à l'amélioration de l'Historial de Péronne..."

Ce soir, Villers-Bocage, dans une ambiance chaleureuse, bilan des commémorations du Centenaire de la Première Guerre mondiale dans la Somme et voeux du Président du Conseil départemental @Somme_fr Laurent Somon @josephzimet@Mission1418pic.twitter.com/F8rHnXH1yX — CR Historial (@cr_historial) January 17, 2019

Le président du département se dit prêt à soutenir d'autres projets. Mais il émet un doute sur l'utilité d'un grand centre d'interprétation qui pourrait voir le jour à Amiens, un projet en discussion. "Est-il nécessaire de rajouter un gros équipement à Amiens ? Je n'en suis pas forcément convaincu... Il peut y avoir des choses plus modestes qui permettent d'orienter les touristes vers les chemins de mémoire", affirme Laurent Somon.