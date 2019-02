Laurent Somon:"pas scandaleux que les bénéficiaires des aides sociales fassent du bénévolat sur la base du volontariat"

Amiens, France

Après avoir rencontré des maires dans le cadre du Grand Débat National, Emmanuel Macron avait donc invité hier à l'Elysée les patrons des départements sur le thème de la lutte contre la pauvreté. L'État va attribuer 135 millions d'euros aux départements qui s'engagent sur des objectifs et des résultats notamment dans l'accompagnement des bénéficiaires du RSA ( Revenu de solidarité active ) et le suivi des jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance.

Environ 18 000 allocataires du RSA dans la Somme

Le département de la Somme a déjà mis en place des mesures pour mieux suivre les allocataires du RSA, ils sont environ 18 000 dans la Somme, mais Laurent Somon estime que "la collectivité peut s'améliorer sur l'accompagnement, le suivi et l'accès aux droits". Elle a signé d'ailleurs une série de pactes "territorial d'insertion" avec des partenaires comme Pôle Emploi, les Missions locales, des associations ou les CCAS ( Centre communal d'action sociale ) pour mieux diffuser les informations, coordonner les moyens et les actions a mettre en place auprès des bénéficiaires. L'objectif, et l'enveloppe du gouvernement pourrait permettre de le mettre en place, dit Laurent Somon : "serait que 100% des allocataires du RSA soient accompagnés dès le mois qui suit leur inscription" pour retrouver un emploi ou une formation le plus rapidement possible.

"Je ne vois pas en quoi ce serait scandaleux que les bénéficiaires du RSA fassent du bénévolat sur la base du volontariat"

Comme le premier ministre Edouard Philippe dont les propos ont été qualifiés par plusieurs élus de "méprisants" pour les personnes qui sont dans la difficulté , le président du département de la Somme pense qu'il y a des devoirs en face des droits concernant les aides sociales. Laurent Somon estime que "çà peut-être dans le chemin du parcours d'insertion de faire du bénévolat sur la base du volontariat et en ce sens je ne vois pas pourquoi ce serait scandaleux" conclu sur le sujet le Président du Département. Réécoutez ici l'entretien du Président du département de la Somme