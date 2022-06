Laurent Ughetto, secrétaire du PS en Ardèche, suspendu du parti après sa dissidence aux législatives

C'est le bureau national du Parti Socialiste qui a lancé la procédure d'exclusion, après une réunion ce mardi. Elle concerne 79 dissidents, c'est-à-dire des candidats ou suppléants qui se sont présentés contre les candidats Nupes aux élections législatives. Parmi eux, Laurent Ughetto, le patron du PS en Ardèche, qui s'était présenté contre la candidate Nupes de la 3ème circonscription Florence Pallot. La direction du parti a demandé la suspension immédiate des dissidents "en vue de leur exclusion".

"Honnêtement, je pense que c'est une grosse bêtise" réagit Laurent Ughetto au micro France Bleu Drôme Ardèche. "C'est une bêtise au moment où l'on doit reconstruire une gauche plausible. On a besoin de réunir tout le monde et de travailler pour la suite. Le PS est dans un état de dégradation complète."

Laurent Ughetto serein pour la suite

Laurent Ughetto dit être soutenu par les militants ardéchois : "au sein du PS Ardèche, il y a une vague de solidarité qui déferle. On aura un bureau fédéral lundi et on va faire remonter au national l'état d'esprit de la fédération de l'Ardèche. Je suis soutenu et non isolé. On va faire remonter clairement la désapprobation de la décision prise."

Il se désole de l'état du parti et espère une refonte. "22 ans d'engagement politique, en ayant soutenu toutes les causes et tous les candidats qui ont pu l'emporter en Ardèche, explique-t-il. J'ai fait du militantisme de base jusqu'au plus haut niveau. Mais maintenant, je suis serein, j'ai pris ma liberté pendant la campagne et je suis allé jusqu'au bout, en défendant mes idées et mes valeurs." Laurent Ughetto a été éliminé dès le premier tour des élections législatives, avec 13,21% des suffrages.