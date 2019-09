Laurent Wauquiez a bien effectué ce dimanche sa traditionnelle montée du Mont Mézenc

Lui qui était encore le président national du mouvement de droite au début du mois de juin dernier a préféré se recentrer sur ses terres plutôt que de redescendre dans une arène nationale qui ne lui a guère fait de cadeaux ces derniers mois.

Entouré des fidèles parmi les fidèles pour sa montée du mont Mézenc, malgré le brouillard , il a pu retrouver un peu de sérénité.

Parmi les fidèles justement, Robert Karulak, le secrétaire général des républicains de la Loire, qui a trouvé son champion en bonne forme et une ambiance plutôt sereine dans cette montée du Mézenc, même si il n'exclut pas les problèmes nationaux.

On ne peut que regretter que la famille des républicains soit éclatée, il faut qu'un certain nombre d’aventures personnelles cessent. Les militants non ras-le-bol, ils ont envie d’unité, ils ont envie de rassemblement et ils ont envie que justement tous nos chefs, nos ténors nationaux trouvent la voix de la raison et sachent se rassembler pour proposer un projet crédible à tous les Français. Robert Karulak.