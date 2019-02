Laurent Wauquiez à la cathédrale dégradée de Lavaur : "Oui, il y a une christianophobie dans notre pays"

Le patron de la droite française est au côté des chrétiens. C’est clairement l’image que veut donner Laurent Wauquiez, ce mercredi, en visitant la cathédrale de Lavaur. D’ailleurs, à de très nombreuses reprises pendant la visite, il demande au curé de Saint-Alain, le Père Dequick, de le rejoindre.

Pendant une heure, Laurent Wauquiez tente de prendre la mesure des dégâts causés ce mardi 5 février dans l’église tarnaise. Ce jour-là, deux jeunes de 17 ans ont cassé et volé des crucifix et ont provoqué un début d’incendie sur un des autels de l’édifice. Des jeunes, venus du lycée Las Cases situé à quelques mètres de là, et qui se rendront dès le lendemain aux gendarmes en avouant une "grosse bêtise".

"Je suis très étonné que le monde politique passe sous silence ces actes. Un crucifix cassé ce n' est pas normal." @laurentwauquiez à Lavaur ds la cathédrale dégradée. pic.twitter.com/EEh60YiHqx — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) February 13, 2019

"Ça ne doit pas être passé sous silence"

Mais pour Laurent Wauquiez on n’a pas assez parlé nationalement des dégradations de Lavaur. "Plusieurs églises profanées en peu de jours, ce n’est pas anodin. C’est quelque chose qui blesse la France. Ça ne doit pas être passé sous silence. Il ne doit pas y avoir d’omerta là-dessus. On doit pouvoir réagir. Un Christ cassé, un autre jeté à la rivière, un autel incendié. Dans d’autres églises, des excréments sur les murs et des hosties dispersées à même le sol. C’est quelque chose qui _blesse tout le monde_."

"Les églises aussi doivent être protéger dans notre pays"

Le patron des Républicains qui estime que le monde politique ne s'est pas assez emparé du sujet. "Je suis très étonné qu’il y ait aussi peu de réactions de toute la classe politique. Qu’est-ce que ça signifie. On laisse passer. On considère que c’est normal. Je ne considère pas ça comme normal. On a un climat de violence qui s’est installé dans notre pays. Certains ne respecte plus ce qui est important pour d’autres. Oui il y a une christianophobie dans notre pays. Ce que je demande c’est que l’on prenne les mesures pour protéger les églises dans notre pays. Les églises aussi doivent être protéger dans notre pays."