Une semaine après l’échec des élections européennes pour son parti, Laurent Wauquiez annonce sa démission de la présidence des Républicains ce dimanche soir. Sur le plateau du 20h de TF1, Laurent Wauquiez a expliqué : "Au fond, pour le dire assez simplement : les victoires sont collectives, et les échecs sont solitaires. C’est comme ça. Il faut que je prenne mes responsabilités", avant d’officialiser une "décision mûrement réfléchie" et "indispensable" selon lui. _"_J’ai décidé de prendre du recul et (...) je me retire de ma fonction de président des Républicains", a-t-il conclu.

Depuis une semaine et ce score de 8,48%, plusieurs élus LR avaient réclamé la démission de leur président. Ainsi l'ex-eurodéputée Françoise Grossetête évoquait une "claque terrible" pour son parti à propos du score de François-Xavier Bellamy. "Laurent Wauquiez doit s'interroger" affirmait-elle. Même discours du côté du vice-président LR de la région Pays de la Loire pour qui il fallait que Laurent Wauquiez "remette son mandat en jeu." Etc.