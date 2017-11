Laurent Wauquiez en meeting à Arcachon ce jeudi soir

Le candidat à la présidence du parti Les Républicains poursuit sa campagne avant les élections des 10 et 17 décembre prochain.

Laurent Wauquiez est en campagne sur le Bassin d'Arcachon ce jeudi soir. L'ultra favori à la présidence du parti Les Républicains sera en meeting à 18h30 à la salle du Tir au Vol d'Arcachon. Il devrait prendre la parole devant plusieurs centaines de militants.

Laurent Wauquiez a été invité par le maire et ex-député LR d'Arcachon Yves Foulon. L'ancien Sarkozyste a fait son choix. Les 10 et 17 décembre prochain Yves Foulon votera Wauquiez. Le maire d'Arcachon estime que la président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes est le mieux placé pour défendre les couleurs d'une droite qui s'assume et pour mener les futurs combats électoraux.

Ni droite dure ni droite molle, avec Laurent Wauquiez c'est la droite tout simplement - Yves Foulon