Une opération qui montre que les relations, un temps distendues, entre les deux responsables politiques sont revenues au beau fixe.

Cette visite de Laurent Wauquiez dans la ville de Saint Etienne lui a permis de montrer tout l intérêt que le conseil régional porte à ce secteur.

« Vous le savez Saint-Etienne est une ville que j’aime, alors on a tous décide de se rappeler qu’on est des amis et qu’on partage cette passion pour Saint Etienne et la Loire » Laurent Wauquiez