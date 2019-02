Laurent Wauquiez en visite au Havre, dans la ville d'Édouard Philippe

Le Havre, France

"Les militants ont une caractéristique admirable : c'est que vous êtes toujours là, vous ne trahissez pas". Dès l'introduction de son discours devant les militants LR du Havre, Laurent Wauquiez n'y va pas par quatre chemins. Le président du parti de droite a bien conscience de la portée symbolique de son déplacement dans une ville où Les Républicains ont perdu en influence. L'ancien maire du Havre, Édouard Philippe, a quitté le parti. Tout comme la députée Agnès Firmin Le Bodo, en raison de ses désaccords avec la ligne de Laurent Wauquiez. "Moi, je n'ai pas fait partie de ceux qui ont été victimes des mirages de Macron. Ils se sont dits que c'était peut-être quelque chose de neuf. Aujourd'hui, il y a beaucoup de déception", leur répond Laurent Wauquiez.

Une ligne politique qui ne fait pas l'unanimité

Pendant une vingtaine de minutes, Laurent Wauquiez prend la parole devant les militants, réunis dans la permanence du parti au Havre. Lutte contre l'immigration massive, réforme en profondeur de l'Europe, question sur l'attribution des aides sociales : le président du parti LR construit un programme "d'une droite qui s'assume".

Un discours qui ne fait pas l'unanimité. "Laurent Wauquiez est juste, il parle bien et vrai", se réjouit une militante. "Il faut que la France soit supérieure aux autres pays, parce que j'aime la France et je veux la voir prospérer", ajoute une autre adhérente. Mais la fracture semble flagrante entre les militants de toujours et les plus jeunes. "Je ne me reconnais pas dans la ligne de Laurent Wauquiez. Pour moi, il fait le jeu du Front national, il flirte trop avec Marine Le Pen", indique un jeune militant.