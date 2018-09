Lyon, France

Les textos sont arrivés ce mardi après-midi. Des SMS envoyés à des lycéens de la Région par le président du Conseil Régional Laurent Wauquiez pour leur souhaiter une bonne rentrée.

Message reçu ce matin par ma fille lycéenne à #BourgEnBresse. C’est trop gentil mais comment @laurentwauquiez peut il avoir LÉGALEMENT accès au portable de tous les lycéens sauf via le PassRegion?? Ce fichier n’est pas destiné à cela. Je demande des explications @auvergnerhalpespic.twitter.com/mUdIu4OR0Z — Jean-François Debat (@JFDebat) September 4, 2018

Jean-François Debat, Président du groupe Socialiste et Démocrate à la Région vient d'envoyer un courrier à Laurent Wauquiez pour lui demander des explications. Selon lui, le Président de la Région aurait utilisé le fichier Pass' Région pour cette "campagne de communication". Le Pass' Région c'est une carte qui permet aux lycéens de bénéficier de réductions sur les manuels scolaires, le cinéma, les abonnements sportifs ou qui permet de financer un permis de conduire ou un BAFA.

"Or" ajoute-t-il "ce message ne constitue en aucun cas une information liée aux dispositifs régionaux et n’est pas non plus le relais des « bons plans » du Pass’Région, seules données communicables dans le cadre de ce dispositif. Les exigences de confidentialités telles qui stipulées dans le formulaire d’adhésion au Pass’Région que tous les lycéens doivent accepter ne vous autorisent en aucun cas à diffuser un message personnel tel que le vôtre".

Jean-François Debat qui souligne que ce message arrive "quelques semaines seulement après la mise en œuvre du Règlement général sur la protection des données (RGPD) qui fixe strictement les droits pour les citoyens et les obligations de confidentialité". Il se réserve le droit de saisir la CNIL en fonction des réponses que Laurent Wauquiez apportera à son courrier.

Le porte-parole de Laurent Wauquiez à la Région explique qu'il s'agit d'un message automatique de bienvenue, envoyé au moment de l'activation de la carte par le lycéen. Et qu'il n'a été adressé qu'aux jeunes qui ont coché la case "j'autorise la Région à m'envoyer des informations liées aux dispositifs régionaux (évènements, actualité, questionnaire".