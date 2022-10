Laurent Wauquiez épinglé pour de "fastueux dîners aux frais de la région" Auvergne-Rhône-Alpes selon Mediapart

Laurent Wauquiez (LR), président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, est épinglé ce jeudi 23 octobre par le site d'informations en ligne Mediapart dans une enquête concernant l'organisation de "fastueux dîners" dont l'un, le "dîner des sommets", s'est tenu le 23 juin 2022, autour de quelque 90 convives, au prestigieux château de la Chaize à Odenas (Rhône), dans le Beaujolais. Ce rendez-vous, censé "créer des synergies" et mettre "en relation de personnalités issues de tous les horizons", a réuni des entrepreneurs, patrons de presse, sportifs et grands chefs de la gastronomie autour du président du conseil régional, "seul élu à y assister" selon Mediapart. L'organisation aurait coûté "pas moins de 100.000 euros d’argent public", c'est-à-dire "plus de 1.100 euros par convive, aux frais du contribuable".

ⓘ Publicité

Château, petits plats, champagne, serveurs

À en croire Mediapart, Laurent Wauquiez avait déjà organisé un premier "dîner des sommets" au printemps à l’Institut Paul-Bocuse, près de Lyon, avec une soixantaine d'invités, mais c'est sur celui du 23 juin que l'enquête se focalise. Quelques 90 personnes, "près de 19.751,11 euros de traiteur et 45.435,67 euros de location de mobilier et de matériel son et lumière", c'est "une addition finale de plus de 1100 euros par convive" selon le site d'informations en ligne. Tout ceci payé par un budget de la région, de l'argent public pour "un apéritif au champagne, (...) bouteille de vin, pâtisserie et tire-bouchon siglé de la région en cadeaux…" Dans l'assiette et dans les verres : des "lentilles vertes du Puy, crème d’anguille fumée, mousse légère de betterave au vinaigre de Xérès", "foie gras de canard aux douces épices", "tournedos de volaille de Bresse sauce Albufera" et "festival de gourmandises", et des vins du domaine loué pour accompagner.

"Il n’y a pas de financement privé sur cette séquence"

Dans une réponse et un échange par courriel entre Mediapart et le conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, la Région admet avoir financé la totalité de ce dîner, "il n’y a pas de financement privé sur cette séquence", "ce n’est pas une séquence à vocation politique", et précise que "le coût du repas est de l’ordre de 165 euros par personne, le reste relevant globalement des coûts de logistique exceptionnellement liés au site".

Millionnaires, sportifs, patrons de presse

Parmi les invités à ce deuxième "dîner des sommets" -en référence aux sommets de la région Auvergne-Rhône-Alpes- Mediapart précise le nom de quelques participants comme le milliardaire Alain Mérieux (fondateur des laboratoires BioMérieux), Christophe Gruy et sa famille (autre grande fortune, propriétaire du château de la Chaize), Olivier Ginon (PDG de la société GL Events…), Nicolas de Tavernost (président du directoire du groupe M6) ou Christophe Victor (directeur général du Dauphiné libéré).

D'autres noms connus, comme des sportifs figuraient aussi parmi les convives : le tennisman Jo-Wilfried Tsonga, le skieur Alexis Pinturault, des chefs d’entreprises, artistes ou personnalités du monde associatif.

Mediapart explique avoir contacté "une trentaine d’invité·es. Dix d’entre eux ont accepté de nous répondre, exigeant pour certain·es l’anonymat." D'autres, comme Nicolas de Tavernost, ont évoqué "un dîner très agréable dans un cadre très agréable ; ce n’était pas la cantine de M6" ou ont pensé "qu’il y avait des financeurs privés qui étaient invités et venaient soit en mécénat financier, soit en prestation bénévole."

Un événement public ou privé ? Et sur quel budget ?

Ce qui peut choquer au travers de l'enquête de Mediapart, c'est la disproportion mise au jour : près de 100.000 euros pour quelques 90 convives dans un cadre privé. Pour quel but ? Sans détour, le site d'informations soulève de potentielles ambitions politiques (nationales en 2027). Sur la tenue de cet événement public ou privé, la région Auvergne-Rhône-Alpes répond à la question au cours d'un échange par mail à Mediapart. Question : "Ce dîner n’apparaissait à aucun agenda public, et dans aucun média. Pourquoi sa tenue est-elle restée secrète ?" Réponse : "Tous les évènements ne figurent pas à l’agenda. Les séquences sont médiatisées lorsqu’elles font l’objet d’une annonce."

Ce qui interroge enfin Sarah Brethes, Valentine Oberti et Antton Rouget, les auteurs de cette enquête journalistique, c'est aussi la ligne budgétaire : comment ces 100.000 euros ont-ils été justifiés et alloués à un moment où la région Auvergne-Rhône-Alpes baisse certaines dépenses, comme celle de la culture et alors que Laurent Wauquiez se targue depuis des années d'être à la tête de "la région la mieux gérée de France".