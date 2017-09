Laurent Wauquiez fait aujourd'hui sa montée du Mont Mézenc

Le Mont Mézenc, à cheval sur l'Ardèche et la Haute Loire, est il en train de devenir la Roche de Solutré du candidat à la présidence des Républicains?

Le président de la région Auvergne Rhône Alpes avait repoussé début septembre cette montée qu’il réalisait habituellement le jour du 15 aout.

Un report qui fait coïncider cette montée avec son calendrier politique et qui de fait risque d’être très médiatisée. Laurent Wauquiez qui vient d’annoncer jeudi soir sa candidature officielle à la présidence du parti « les Républicains » va avoir l’occasion d’entrainer pas mal de monde à sa suite sur les pentes de cette montagne située juste sur la frontière entre l’Auvergne et Rhône Alpes, précisément entre Ardèche et Haute Loire.

Une montée qui devient un véritable rendez-vous politique de rentrée et ce n’est peut-être pas fini.

Laurent Wauquiez a pris cette habitude depuis quelques années, avec des militants proches pour commencer, mais le cercle s’est peu à peu élargi puisque c’est là qu’en 2015, il avait lancé sa campagne des régionales.

L’an dernier, c’est sur fond de primaire à droite que s’était effectuée l’ascension avec 500 marcheurs et cette année, il risque d’y avoir encore plus de monde sur les pentes puisque la veille se tient à Lyon le Campus National des jeunes Républicains qui vont sans doute vouloir l’accompagner.

Au-delà des jeunes, on devrait également y retrouver bon nombre de dirigeants de droite venus faire allégeance à celui qui se présente comme le grand favori de cette élection interne à la mi-décembre . L’inconnue pour l’instant c’est la présence ou non d’une personnalité comme Nicolas Sarkozy qui parachèverait l’adoubement de Laurent Wauquiez

Impossible bien sûr de ne pas établir un parallèle avec la montée de la Roche de Solutré, chère à François Mitterrand

L'ancien président entre 1946 et 1995 avait fait de cette montée un évènement "médiatico-mondain" au fur et à mesure de son ascension politique. Il en disait lui-même que cette ascension lui permettait de « mieux voir ce qui va… ce qui vient…. et surtout ce qui ne bouge pas ». Chaque années les principaux dirigeants socialistes se pressaient à sa suite dans cette montée, Jack Lang , Jacques Attali , Roland Dumas ou encore Charles Hernu accompagnés par une meute de journalistes en quête de petites phrases.

Laurent Wauquiez est sans doute en train de faire du Mézenc, son Solutré à lui.

Comment les habitants des Estables , le camp de base de cette montée du Mézenc réagissent à cet évènement crée par le président de la région? c est la question que nous leur avons posé dans les rues cette semaine.