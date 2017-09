Laurent Wauquiez invité de France Bleu

Laurent Wauquiez répondra à nos questions ce vendredi à 7h50. Une semaine après l'officialisation de sa candidature, l'ancien député-maire du Puy-en-Velay fait beaucoup campagne dans la région. Il veut devenir l'opposant numéro 1 à Emmanuel Macron.

Laurent Wauquiez fait campagne, et beaucoup dans sa région. Une semaine après sa déclaration de candidature dans le Figaro et quelques jours après avoir monté le Mézenc (Haute-Loire) avec ses partisans, il est l'invité de France Bleu Saint-Étienne Loire et France Bleu Pays d'Auvergne ce vendredi matin.

Cette semaine, l'ancien maire du Puy et ancien député de Haute-Loire a fait campagne dans sa région. Il était par exemple à Feurs dans la Loire lundi pour la rentrée des classes, dans la Drôme ce jeudi, et il reviendra dans la Loire faire campagne dimanche. Il a aussi annoncé dans la presse un "Plan Marshall" d'1,5 milliard d'euros pour les lycées de la région. C'est donc en élu de terrain qu'il brigue le présidence du parti qui veut incarner l'opposition à Emmanuel Macron pour les cinq années à venir.

Laurent Wauquiez répondra aux questions de France Bleu à 7h50.