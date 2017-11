Laurent Wauquiez invite les milliers de maires de sa Région à Paris "ça me choque" réagit le maire de Firminy

Le maire de Firminy Marc Petit dénonce un gaspillage d'argent public. Le Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez invite tous les maires de la Région à un cocktail à Paris à l'occasion du centième Salon des maires.

"Ce gaspillage d'argent public me choque" réagit ce lundi Marc Petit sur France Bleu Saint-Etienne Loire. Le maire de Firminy est invité, comme tous les maires de la Région Auvergne-Rhône-Alpes par le Président Laurent Wauquiez à une rencontre au Novotel Paris Centre Tour Eiffel à l'occasion du centième Salon des maires. Le cocktail est organisé ce mardi 21 novembre.

" Ça me fait penser à Sarkozy au Fouquet's"

Le maire de Firminy Marc Petit n'a pas caché sa colère ce lundi sur notre antenne " j'ai reçu pour la première fois une invitation du président de la Région alors que je suis maire depuis mars 2008 [...] sont invités tous les maires de la Région Auvergne-Rhône-Alpes avec l'ensemble de leurs conseilleurs municipaux et communautaires, je ne sais pas si vous vous rendez compte il y a plus de quatre mille communes au niveau de la Région, il n'y a aucun ordre du jour, ça me choque ce gaspillage d'argent public".

Le lieu choisi par Laurent Wauquiez, candidat à la présidence du parti Les Républicains, crée également la polémique "le lieu n'est pas neutre" poursuit remonté Marc Petit "c'est au Novotel de la Tour Eiffel, un collègue élu est allé voir, il y a une piscine couverte, vue sur la Tour Eiffel [...] je trouve que cette attitude n'est pas acceptable, ça me fait penser à Sarkozy au Fouquet's ". Le maire de Firminy précise qu'il a "bien évidemment" décliné l'invitation.

"Le coût le plus juste" répond la Région

Combien va coûter à la Région cette sauterie parisienne ? " On a pris ce qu'il y avait de moins cher" répond la communication de la Région "c'est le prix le plus juste" nous dit-on "il n'y aura pas de champagne mais du vin rouge, ce n'est pas un dîner, juste un cocktail". En effet, les élus ont rendez-vous à 18h45 ce mardi et la rencontre devrait durer environ une heure "c'est pour que les maires fassent part de leurs difficultés" dit la Région.

Toujours selon la Région environ 500 maires ont répondu présent. D'ores et déjà nous savons qu'une centaine de maires de la Loire ont décliné l'invitation " nous organisons une visite de l'Opéra Garnier au même moment" explique Jean-François Barnier le Président de l'association des maires de la Loire "on organise chaque année un événement" explique le maire de Chambon-Feugerolles. Une visite suivie d'un dîner qui coûtera 125 euros à chaque élu .

