Quotidien diffuse ce lundi de nouveaux propos polémiques de Laurent Wauquiez à l'EM Lyon où le patron des Républicains met notamment en cause l'ancienne présidence de Rhône-Alpes. Jean-Jack Queyranne contre-attaque en dénonçant la rémunération perçue par Laurent Wauquiez à l'école de management.

La polémique sur Laurent Wauquiez à l'EM Lyon ne fait apparemment que commencer. Ce lundi soir, l'émission Quotidien diffuse de nouvelles déclarations choc de Laurent Wauquiez devant des étudiants lyonnais. Laurent Wauquiez tape notamment sur les organisations syndicales et patronales de sa Région.

L'ancien président de Rhône-Alpes Jean-Jack Queyranne contre-attaque au micro de France Bleu Saint-Etienne Loire. Le socialiste sort de son silence et dénonce notamment la rémunération que percevrait Laurent Wauquiez pour ses interventions à l'EM Lyon, école de management en partie subventionnée par la Région.

"Je suis totalement scandalisé [...] moi j'étais bénévole"

Jean-Jack Queyranne annonce ce lundi soir, en exclusivité à France Bleu Saint-Etienne Loire, que Laurent Wauquiez serait rémunéré 1.900 euros par an pour ses interventions à l'EM Lyon : " Moi je suis totalement scandalisé, j'ai pu faire en tant que président de Région des interventions à la demande de telle ou telle structure d'enseignement, c'était des interventions gratuites, bénévoles, ça fait partie de ma mission de président de Région et pas d'aller faire ces opérations de communication de façon prétendument apolitique".

On marche sur la tête — Jean-Jack Queyranne

D'autant plus "ahurissant" pour Jean-Jack Queyranne "de la part d'un organisme qui sollicite des subventions de la Région [...] il y a clairement un conflit d'intérêt".

RÉACTION I Jean-Jack Queyranne dénonce la rémunération de Laurent Wauquiez Copier

Wauquiez s'en prend aussi à la CGT Rhône-Alpes

Dans le nouvel extrait diffusé ce lundi par TMC Laurent Wauquiez tape sur les organisations syndicales et patronales de notre Région : "Les associations syndicales recevaient à peu près cinq millions d'euros chaque année de la région. La CGT se faisait un joli chèque de trois millions d'euros sur le budget de la région. Chaque année. Moi, je les ai reçus, je leur ai dit : je suis extrêmement attaché à l'indépendance des syndicats, et comme je ne veux surtout pas que vous dépendiez de moi, c'est zéro".

Il balance des chiffres comme ça, plus c'est gros plus il croit que ça passe — Jean-Jack Queyranne

L'ancien président de Rhône-Alpes n'en revient pas : " Il balance des chiffres comme ça, plus c'est gros plus il croit que ça passe. Ce chiffre est multiplié par plus de dix. Nous versons effectivement des subventions aux syndicats, de mémoire pour la CGT de l'ordre de 200 mille euros , comme d'ailleurs pour les autres syndicats".

Jean-Jack Queyranne dénonce sur France Bleu Saint-Etienne Loire les "provocations permanentes" de Laurent Wauquiez.