Laurent Wauquiez s'attaque à la règle du "zéro artificialisation nette"

Invité du congrès des maires ruraux de France ce samedi à l'Alpe d'Huez (Isère), le président Les Républicains de la région Auvergne-Rhône-Alpes a fait sensation devant l'assemblée en disant vouloir sortir sa région du dispositif "zéro artificialisation nette". Un dispositif inscrit dans la loi climat, qualifié de "ruralicide" par Laurent Wauquiez.

ⓘ Publicité

Les élus ruraux réclament "plus de souplesse"

Des propos qui ont trouvé de l'écho chez les maires des petites communes. "Il y a besoin d'exercer plus de souplesse", explique par exemple ce dimanche sur France Inter Michel Fournier, maire de Les Voivres et président de l'association des maires ruraux de France. Cette loi qui vise à limiter les aménagements sur des terres agricoles ou des espaces verts - sauf à "renaturaliser" des zones équivalentes par ailleurs - est vécu par les maires ruraux comme un frein au développement de leurs communes.

À lire aussi Les maires ruraux confrontés au principe du "zéro artificialisation nette" des sols

Les parlementaires écologistes vent debout

La déclaration de Laurent Wauquiez entraine par contre dans la foulée une vive réaction des parlementaires écologistes. Les isérois Cyrielle Chatelain et Guillaume Gontard, respectivement présidente et président des groupes écologistes à l'Assemblée nationale et au Sénat, rappellent dans un communiqué qu'il ne saurait y avoir de dérogation à la loi. Ils dénoncent une sortie "démagogique" et appellent "le gouvernement et la Préfète de Région à réagir fermement pour empêcher les volontés séparatistes et écocidaires de Laurent Wauquiez"