Laurent Wauquiez sur l’affaire Ferrand : "il faut que le Président s’exprime et qu’il fasse tout de suite le ménage"

Le Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes s’est exprimé ce mardi 30 mai sur les affaires qui touchent le gouvernement Édouard Philippe. Pour lui, Emmanuel Macron doit communiquer au plus vite, et notamment sur le cas de Richard Ferrand, le ministre de la Cohésion des Territoires.

Laurent Wauquiez fait aussi campagne dans la Loire. Il animait ce mardi soir une réunion avec des chefs d'entreprise à la Tourette. Il a ensuite accompagné le député de Firminy, Dino Cinieri, à une réunion publique à Saint-Bonnet-le Château. L'occasion pour Laurent Wauquiez de tacler le nouveau gouvernement déjà aux prises avec les affaires. Pour le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Emmanuel Macron doit s'exprimer, notamment sur le cas Richard Ferrand.

"Il y a un vrai problème d’honnêteté aujourd’hui dans la politique française. Emmanuel Macron l’a beaucoup utilisé pendant la campagne présidentielle. Il a beaucoup donné de leçons à tout le monde. Et on s’aperçoit que les plus proches, ceux qui sont autour de lui , sont touchés tout de suite - ça ne fait même pas un mois qu'ils sont là- par des affaires qui sont extrêmement choquantes pour les Français. Marielle de Sarnez : il y a des grosses interrogations. Richard Ferrand : le plus proche d’Emmanuel Macron il y a de grosses interrogations. François Bayrou : le Garde des Sceaux qui est lui-même mis en examen. Ça ne va pas."

« Ils ne font même pas le nettoyage dans le gouvernement »

"Je pense qu’il faut que le président de la République s’exprime et qu’il fasse tout de suite le ménage. Parce que sinon ça donne le sentiment d’un double discours. On nous dit qu’on veut faire la moralisation mais ils ne font même pas le nettoyage dans le gouvernement. C’est très choquant pour les gens. Ça jette un vrai doute sur la sincérité. Il ne peut pas il y avoir deux poids, deux mesures. On ne peut pas s’apprêter à augmenter la CSG pour les Français et dire sur Mr Ferrand - qui s’est arrangé pour se constituer un patrimoine immobilier avec sa femme de 500.000 euros - : circulez, il y a rien à voir."

Sur Nicolas Hulot : « Qu’Ushuaïa reste tranquille »

Et devant les chefs d'entreprises, Laurent Wauquiez n'a pas caché, que sur le dossier de l'A45, il faudrait sans doute batailler ferme. On sent que la nomination du nouveau ministre Nicolas Hulot agace profondément Laurent Wauquiez.

« Je croise les doigts tous les jours pour qu’ Ushuaïa ne nous fasse pas des malheurs et qu’il reste bien tranquillement dormir dans son ministère. S’il nous tue l'45, et bien , pour le coup, il faudra sortir les fourches. »