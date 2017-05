Laurent Wauquiez sur le point de quitter la présidence de la région Auvergne-Rhône-Alpes ?

Le site "Les Républicains" a publié lundi la liste des candidats pour les élections législatives, et le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez, y figure comme candidat en Haute-Loire.

Laurent Wauquiez avait pourtant promis lors des élections régionales de 2015 qu'il serait fidèle à cette nouvelle fonction de président de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes.

capture d'écran du site officile "les républicains" © Radio France - yves renaud

Cette annonce des deux candidats sur la Haute-Loire met donc à bas cette promesse faite durant la campagne des régionales en 2015. Un an et cinq mois plus tard, il revient donc sur son intention de faire de la région sa principale priorité de carrière.

Ce lundi matin, sa permanence électorale jointe par téléphone refuse de confirmer la nouvelle et parle d'une décision qui pourrait être annoncée dans la semaine.