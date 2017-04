Laurent Wauquiez un peu plus candidat aux législatives

Laurent Wauquiez se fait-il désirer pour les élections législatives? On se pose la question quand on voit que le président de région assure qu'il ne dira rien avant le second tour de la présidentielle et quand on sent tout de même qu'il y a de plus en plus d'indices.

Depuis le mercredi 26 avril 2017, deux indices permettent de placer davantage Laurent Wauquiez dans la course aux législatives. Premier indice : la région Auvergne Rhône Alpes a annoncé que Laurent Wauquiez co-présiderait la future agence économique régionale avec le patron de Michelin. Le but de cette agence est de promouvoir le développement économique de la région mais le but de Laurent Wauquiez en faisant cela, c'est de garder une main sur la région tout en commençant à prendre ses distances avec son poste de président, et d'éviter ainsi un cumul des mandats.

Second indice : le journal L'Eveil a publié ce mercredi un sondage exclusif réalisé par OpinionWay pour le parti Les Républicains. Si Laurent Wauquiez se présentait aux législatives, il serait réélu sur la première circonscription de la Haute-Loire, Le Puy-Yssingeaux, et ce dès le premier tour avec 52% des voix.

Certains y verront une manière de préparer le terrain pour les ténors du parti de droite qui pourraient se présenter aux législatives. D'autres préfèreront rester prudents sur une candidature de Laurent Wauquiez qui a peut-être un avenir à la tête du parti Les Républicains. D'après nos informations, Laurent Wauquiez ne se prononcera pas sur le sujet avant le second tour de l'élection présidentielle.