Laval Agglomération : près de 7.000 covoiturages domicile-travail réalisés depuis mai 2021

Les élus de Laval Agglo ont dévoilé les premiers chiffres de l'expérimentation Klaxit, système de covoiturage domicile-travail qui est apprécié par plus de 1.000 salariés de grandes entreprises depuis l'an dernier.

Lors du conseil communautaire de Laval Agglomération, ce lundi 31 janvier 2022, les élus ont dressé un premier bilan de l'expérimentation Klaxit. Lancée en mai 2021, l'opération consiste à favoriser le covoiturage domicile-travail. Concrètement le covoitureur est en partie rémunéré par Laval Agglo sur les trajets qu'il propose. Le voyage est en revanche gratuit pour le travailleur covoituré.

Depuis huit mois, 6.907 trajets en covoiturage ont été réalisés et 1.364 salariés de l'agglomération de Laval sont actuellement inscrits sur la plateforme Klaxit. D'après Isabelle Fougeray, vice-présidente en charge des Transports à Laval Agglo, il y a eu depuis mai 2021 "3.668 véhicules de moins sur les routes (...) Klaxit a créé une véritable dynamique en Mayenne".

Des grandes entreprises associées

Au départ cinq entreprises se sont associées à l'expérimentation : Noz, Bridor, Mann Hummel, SNV et le centre hospitalier de Laval. En novembre 2021, le groupe Lactalis, Séché Environnement, Thalès, Valéo, Laval Agglo et Wilo ont rejoint l'expérimentation. Un peu plus de 20.000 euros sont investis par Laval Agglo dans cette expérimentation.