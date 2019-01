Laval Agglomération : après la fusion, l'union

Laval, France

Sans surprise mardi, François Zochetto a été élu président de Laval Agglomération avec 62 voix pour et 9 bulletins blancs ou nuls. Il faut dire que le maire de Laval était le seul candidat. Aucun élu de l'opposition, même pour la forme ne s’est présenté face à lui. Cette nouvelle intercommunalité rassemble désormais 34 communes. 15 vice-présidents, 7 conseillers communautaires délégués ont ensuite été élus (voir la liste ci-dessous). Parmi eux : quelques élus du Pays de Loiron.

"Nous allons apprendre à nous connaître mieux mais surtout nous allons travailler ensemble" a d’ailleurs déclaré François Zochetto. "Nos égoïsmes locaux sont dépassés et les habitants de l’agglomération, même s'ils sont attachés à leur commune, à la qualité de vie qu'elle offre, qu'elle qu’en soit la taille, aspirent à plus de dynamisme, plus de solidarité, plus de modernité" termine le président.

L’annonce de la fusion entre les deux intercommunalités avaient enclenché un long débat en 2018. Des élus opposés à ce qui n’était à l’époque qu'un projet, ont participé à la séance de ce mardi. Claude Le Feuvre, maire de Saint-Pierre-la-Cour et ancien président du Pays de Loiron, a quand même souhaité "de la réussite, sans aucune arrière-pensée. (…) Je ne jugeais pas essentielle cette orientation. Le temps nous dira si cette orientation était la bonne" a conclu le doyen.

Lundi 14 janvier Laval Agglomération se réunira à nouveau en conseil pour acter les dossiers en cours et élire les 7 conseillers communautaires délégués. La fusion implique un certain nombre de réorganisation, sur le réseau de transport en commun par exemple.

Les 15 nouveaux vice-présidents de Laval Agglomération :

· Yannick Borde

· Bernard Bourgeais

· Christian Lefort

· Daniel Guérin

· Nicole Bouillon

· Xavier Dubourg

· Denis Mouchel

· Michel Peigner

· Louis Michel

· Jean-Marc Bonjours

· Bruno Maurin

· Alain Boisbouvier

· Jean Brault

· Bruno de Lavenère-Dussan

· Stéphanie Hibon-Arthuis