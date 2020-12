Laval Agglomération : les séances publiques seront suspendues 30 minutes pour laisser parler les citoyens

Vous avez la parole. En 2021, un citoyen qui voudra poser une question aux élus du conseil communautaire lors d'une séance publique pourra le faire. Ces "question de citoyens" seront prévues à chaque début de séance. Cette dernière sera suspendue trente minutes maximum. Le principe a été adopté à l'unanimité par les élus ce lundi.

Un habitant de l'agglomération qui voudra interpeller le conseil communautaire sur le sujet de son choix, devra remplir un formulaire disponible sur le site de Laval Agglo, au moins 5 jours avant la tenue de la séance. La prise de parole d'un citoyen ne pourra pas dépasser trois minutes. Un exercice calqué dans son principe, sur les "Questions au Gouvernement" à l'Assemblée nationale.

L'opposition pas associée

"C'est une innovation majeure (...) il faut inciter les citoyens à s'intéresser à la chose publique" s'est félicité le président de Laval Agglomération Florian Bercault. Toutefois, les élus d'opposition regrettent de ne pas être assez associés à cette démarche de démocratie participative. En effet, seuls les élus de l'exécutif pourront répondre. "Il paraissait logique que nous puissions intervenir si les questions concernaient des sujets sur lesquels nous avions travaillé lors de la précédente mandature" regrette Didier Pillon, chef de file de l'opposition.

"Pourquoi ce moment d'échange interviendrait lors du conseil communautaire et pas en amont des commissions où nous étudions précisément des dossiers?" s'interroge Samia Soultani, conseillère communautaire de Laval. "Il me semble plus fort de faire intervenir les habitants dans en instance publique. Les conseils sont plus décisifs car on vote les décisions" répond Florian Bercault.