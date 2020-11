Laval : Espace Mayenne va coûter plus cher que prévu au département

Le complexe sportif et culturel Espace Mayenne à Laval va coûter un million d'euros supplémentaires au conseil départemental en raison de la crise sanitaire et de l'installation de signalétiques et d'éclairages extérieurs.

1.200.000 €. C'est la rallonge financière accordée ce lundi par le conseil départemental pour le futur équipement sportif et culturel Espace Mayenne à Laval, qui sera livré en mars prochain. Un surcoût lié d'abord à la crise sanitaire. Il a fallu réorganiser le chantier afin que les mesures barrières entre les ouvriers puissent être respectées. Des bungalows supplémentaires ont aussi été achetés. Le département a donc dépensé 500.000 €.

Des éclairages en plus

Celui-ci a également va également verser 700.000 € de plus pour la mise en lumière extérieure d'Espace Mayenne et pour de la signalétique à l'intérieur des salles. Il s'agit par exemple de panneaux pour indiquer les prochains évènements qui auront lieu dans la salle. Concernant les lumières à l'extérieur "cela nous semble être important pour mettre en valeur cette magnifique salle, qui je le rappelle coûte 40 millions d'euros au total. J'entend beaucoup de Mayennais qui me disent que lorsqu'ils passent à côté c'est superbe" explique le président du conseil départemental Olivier Richefou.

L'opposition grogne

Lundi, ces investissements supplémentaires ont étonné les conseillers départementaux de l'opposition. Christine Dubois en tête. "Il y a eu des études de projet réalisées avant la construction d'Espace Mayenne. Donc cela me paraît étonnant qu'on n'y ait pas pensé avant. 700.000 €, c'est une somme importante. Est-ce bien nécessaire d'aller jusqu'à ces montants-là" s'interroge Christine Dubois ? "Il y avait simplement des spots au sol qui étaient prévus, mais au fur et à mesure de l'avancée de la construction, il est apparu que c'était dommage de ne pas aller au-delà. Mais vous savez, je connais un certain nombre de mairies actuellement qui font des programmes d'illuminations de leurs façades et qui n'avaient pas forcément prévu de le faire" répond Olivier Richefou.