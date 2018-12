Laval : les idées des habitants pour le futur bâtiment commercial de la place du 11 Novembre

135 habitants de Laval ont participé ce lundi à un atelier de concertation dans lequel ils ont pu imaginer l'architecture du futur bâtiment commercial de la place du 11 Novembre et les commerces qui s'y installeront.

En 2019 la place du 11 Novembre commencera sa transformation. Les premiers travaux devraient commencer au second semestre. Le projet prévoit la piétonisation des 20.000 m2 de la place avec un bâtiment commercial à la place de l'actuel parking. Ce lundi, près de 135 habitants ont participé à un atelier de concertation à l'auditorium de la salle polyvalente organisé par la ville, pour recueillir leurs avis sur ce que doit être le bâtiment commercial de 3.600 mètres carrés. Les habitants ont donc travaillé toute la soirée, par petits groupes, autour de tables. Sous leurs yeux des photos de bâtiments anciens, ou modernes censés leur donner des idées en termes d'architecture et de commerces.

Que veulent les Lavallois pour le bâtiment commercial ? Copier

"Il faut quelque-chose de moderne, en verre et éclairé" - Dominique

"Un espace différent des halles du Vieux Saint-Louis, beaucoup plus aéré. Mais il faut surtout une structure très attrayante, qui s'inscrive bien dans la perspective Nord-Sud de Laval" - Robert lavallois depuis toujours

"Surtout pas de MacDo !" - Édith

"Moi j'aime bien les commerces de proximité, un espace marché par exemple avec des commerçants indépendants" - Margaux 29 ans

Les plus jeunes ont aussi participé à cet atelier, preuve du succès de ces moments de concertation. "Je ne vais presque jamais sur la place du 11 novembre à part quand il y a un marché de Noël ou autre" explique Faustine 18 ans. D'autres jeunes habitants ont confié vouloir flâner dans le futur bâtiment avec des bars et des magasins de vêtements. Toutes ces idées seront compilées dans une annexe du cahier des charges qui sera notamment transmise aux architectes et opérateurs.