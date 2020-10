Laval : "Pour l'instant, je suis pleinement maire" assure Florian Bercault

Il a été élu en plein Covid, et c'est le sujet qui le préoccupe bien évidemment au quotidien. Mais le maire de Laval, Florian Bercault, plaide pour _"_un Covid heureux mais responsable, l'idée, c'est vraiment de se dire que plutôt que de jouer sur les peurs, et malgré la crise sanitaire, on peut quand même avoir les festivités de fin d'année, et avoir un avenir heureux, c'est le message que je veux faire passer, apprendre à vivre avec le Covid"

ce qui m'inquiète c'est surtout le vent de pessimisme et le repli sur soi-Florian Bercault le maire de Laval

Une situation sanitaire différente de celle de cet été

L'ARS a dévoilé les nouveaux chiffres du coronavirus hier (mardi 6 octobre), 162 cas supplémentaires en 4 jours en Mayenne, le taux de positivité a pris 15 points et dépasse les 73 pour 100.000 habitants. Il faut relativiser pour Florian Bercault, qui ne croit pas que la Mayenne va passer en zone d'alerte : " il n'y a pas de foyers épidémiques , c'est plutôt une contamination diffuse souvent dans les cellules familiales le taux d'hospitalisation est bas et le taux de positivité des personnes de plus de 65 ans est inférieur à 5, donc on n'est pas dans une situation comme Paris ou Marseille."

Maire de Laval a 30 ans et demain?

Inconnu des Lavallois il y a quelques mois encore, Florian Bercault est devenu à 30 ans maire d'une ville de plus de 50 mille habitants et président d'une agglomération de plus de 100 mille habitants. Quand à son avenir politique et bien il élude la question :"pour l'instant, je suis pleinement à ma tâche, mon ambition politique, c'est de faire avancer mon territoire."