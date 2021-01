Laval : pour ses vœux 2021, l'opposition municipale fait dix propositions au maire

Veiller à l'équité entre les Familles : les élus de l'opposition municipale ont plusieurs fois répété leur désaccord sur la tarification à 1€ de la cantine scolaire, instaurée dès la rentrée en septembre car, d'après l'opposition, ce sont les familles au revenu moyen ou plus haut qui supportent cette mesure. L'idée serait donc de mettre en place un collectif de familles et de citoyens pour s'assurer de l'équité et de l'égalité de traitement entre chaque famille. "On a un petit noyau déjà" explique Marie-Cécile Clavreul.