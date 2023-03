Laval : un budget 2023 "fragile", des investissements en hausse, et une inflation inquiétante

C'est un moment toujours important dans la vie d’une commune. Ce lundi, la ville de Laval, capitale de la Mayenne avec ses 49.000 mille habitants, a voté son budget 2023. Malgré un contexte international financier difficile (guerre en Ukraine, crise bancaire aux États-Unis), la ville a prévu d’investir 12,66 millions d’euros, soit plus que l’an dernier (11,39 millions d’euros).

Sujet polémique depuis nombreuses années, la municipalité continue de se désendetter, à hauteur de deux millions d’euros. Malgré tout, les élus ne fanfaronnent pas. La ville de Laval est coincée entre deux feux. Celui de l’inflation d’abord (+ 4,2 % cette année dit l’INSEE).

Comment l'inflation sera compensée ?

L’augmentation des prix du gaz et de l’électricité représenteront un surcoût d’un million d’euros en plus par rapport à l’an dernier pour la ville. Et puis il y l'État, dont les dotations baissent constamment. Il donne un peu plus de 10 millions d’euros, mais ses dotations n’étant pas indexées sur l’inflation, la ville de Laval va payer 600.00 euros de sa poche pour compenser les hausses de prix. A titre de comparaison, 600.000 euros, c'est le montant alloué aux clubs de sports en 2023.

Une baisse de subventions aux associations

La ville a dû trouver de l’argent et pour ce faire elle décide d’augmenter le tarif de ses cantines au 1er avril pour certaines familles. Les plus aisées. Les subventions aux associations baissent de 103.000 euros par rapport à l’an dernier. Certaines ont rebâti une trésorerie après la crise sanitaire et n’ont pas forcément besoin de l’argent de la ville. 237 structures sont aidées, un record depuis le début du mandat de Florian Bercault.

"Où sont les promesses de campagne ?"

Les dix élus de l'opposition ont voté contre ce budget. Didier Pillon, son chef de file, dénonce un budget fragile. Il questionne d'abord le plan de financement de la place du 11-Novembre : "On a toujours pas une vue d'ensemble sur ce projet structurant". L'élu lavallois a ensuite pointé du doigt la baisse de subventions pour les maisons de quartier depuis 2020 (-11%), "ce n'est pas sérieux et pas conforme à vos promesses de campagne". Ce à quoi Georges Poirier, adjoint à la vie quotidienne a répliqué : "Vous confondez maisons de quartier et comités d'animations. Mais c'est normal vous n'y allez jamais".

Concernant la baisse de subventions aux associations, Didier Pillon évoque une baisse "drastique" de 63% du montant pour 2023 de la subvention pour la structure Retraite Sportive. "Je vous rappelle que l'an dernier la ville lui a versé une subvention de 2.500 euros car l'association fêtait son anniversaire" lui a répondu Georges Poirier.