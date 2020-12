Laval : un budget municipal 2021 entre équilibre fragile et choix tranchés

La ville de Laval est en quelque sorte à la croisée des chemins. Si l'action de la municipalité précédente a permis de désendetter la ville de plus de 12 millions d'euros, des efforts considérables sont encore à faire par l'équipe du nouveau maire Florian Bercault. Et s'il y a bien un point commun entre la majorité municipale et l'opposition (composée d'anciens adjoints de la précédente équipe) c'est que personne ne se cache derrière son petit doigt sur le sujet. L'équation est aujourd'hui plus compliquée encore à résoudre, car la crise sanitaire frappe aussi les finances de la ville. Elle va coûter ainsi 1.037.000 euros en 2021.

Un gros coup de pouce au CCAS

Le budget primitif de la ville de Laval s'élève à 72 millions d'euros dont 8,7 millions d'euros d'investissement. La ville promet de baisser sa dette d'1.058.000 euros dans le même temps. "La situation financière de la ville reste préoccupante. La Chambre Régionale des Comptes et la Direction Départementale des Finances Publiques nous le rappellent" explique Antoine Caplan, l'adjoint aux Finances. Pour retrouver de l'oxygène, la municipalité a décidé de compacter trois prêts et de renégocier les taux d'intérêts avec certaines banques. "On réduit du coup significativement la charge financière qui pèse sur la ville" poursuit Antoine Caplan.

Si l'équilibre financier restera fragile, le maire Florian Bercault, avec son équipe, ont fait certains choix assumés. L'enveloppe global des subventions aux associations augmente de 10%, mais aussi une augmentation unique des moyens du Centre Communal d'Action Sociale. La ville prévoit de l'aider à hauteur de 2.163.000€, soit 200.000 euros de plus par rapport à l'an dernier. La crise sanitaire explique la décision des élus.

L'opposition a voté contre

Si la majorité se targuait lundi soir de présenter un "budget du respect des engagements pris pendant la campagne électorale", l'opposition a dénoncé un budget aux aspects parfois "fallacieux", avec certaines charges financières qui seront portées par certains ménages de Laval. "Comme avec la cantine à 1€, il y a des inégalités de traitement qui ne nous plaisent pas" explique Didier Pillon, chef de file de l'opposition. Il a voté contre ce budget, tout comme les 9 autres élus de l'opposition. "On est persuadé que les impôts vont augmenter ou bien les tarifs de certaines prestations. Et ça ils ne le disent pas" estime Didier Pillon.