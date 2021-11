Le 103e congrès des maires débute ce mardi

Les maires de France sont réunis jusqu'à jeudi porte de Versailles à Paris pour leur congrès annuel. Près de 10.000 personnes sont attendues pour ce congrès des "retrouvailles". L'an passé la crise sanitaire avait empêché les édiles fraîchement élus ou réélus de se retrouver après les municipales, a rappelé le président sortant François Baroin lors de la présentation de la réunion. Un nouveau président doit être élu à l'issue de cette 103e édition. Il succédera au maire LR de Troyes qui préside l'association depuis 2014. Deux listes s'affrontent : l'une, adoubée par François Baroin, du maire LR de Cannes David Lisnard ; et l'autre du maire UDI de Sceaux Philippe Laurent, soutenue notamment par plusieurs élus proches de la majorité présidentielle.

"Les maires en première ligne face aux crises "

Le thème retenu pour cette édition est "Les maires en première ligne face aux crises". Objectif affiché : interpeller, une nouvelle fois, les pouvoirs publics sur les grands enjeux des relations entre l’État et les communes, la décentralisation, les finances locales et les leçons de la crise sanitaire. Ce congrès est celui du "bilan" de la crise sanitaire a estimé François Baroin, pour qui la pandémie a conforté "de façon spectaculaire, incontestable, indiscutable et irremplaçable le rôle du maire comme pilier de la République".

Emmanuel Macron attendu jeudi

Emmanuel Macron recevra mercredi 17 novembre à l'Élysée une importante délégation de maires, avant de s'exprimer le lendemain en clôture du congrès de leur association (AMF), a annoncé mercredi l'AMF à l'AFP. Le chef de l'État avait déjà accueilli en 2018 plus de 2.000 maires de France à l'occasion de leur réunion annuelle, et s'était rendu en 2017 et 2019 à la séance de clôture de leur congrès pour des allocutions d'une heure et demie à chaque fois. Il avait d'ailleurs été chahuté lors de sa première apparition, en raison de désaccords avec les élus sur la suppression de la taxe d'habitation. À l'approche des échéances électorales de 2022, le chef de l'État fait donc coup double.