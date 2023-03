"Le 49-3, c'est le jeu des institutions" estime l'ex-ministre de Jacques Chirac, Jean-Jacques de Peretti

Les motions de censure ont été rejetées à l'assemblée Nationale , entrainant l'adoption du texte sur la réforme des retraites. Les oppositions demandent la démission de la première ministre, Elisabeth Borne et pointent le nombre de voix (neuf ont manqué pour que la motion de censure soit adoptée). Le maire de Sarlat, Jean-Jacques de Peretti, ex-ministre de Jacques Chirac, ex-LR désormais proche d'Edouard Philippe est revenu, sur France Bleu Périgord, sur l'utilisation de l'article 49-3 de la constitution.

"On dit que neuf voix c'est très peu, je rappellerais que la République a été votée en 1875 à une voix près et que Pierre Bérégovoy a eu une motion de censure qui aurait pu être votée à trois voix près. C'est le jeu des institutions", insiste le maire de Sarlat.

Jean-Jacques de Peretti tient à montrer que le 49-3 est un "outil constitutionnel". "Il a été conçu en tenant compte de ce qu'il se passait sous la IIIe et la IVe République où les gouvernements duraient 6 mois. Le général de Gaulle et Robert Debré l'ont conçu, précisément, pour être exercé dans le cadre d'une majorité relative. On est ici dans le cadre d'une majorité relative. Si la motion de censure est votée, ça veut dire que par le vote de la motion de censure, il y a une alternative majoritaire."

Mais l'ex-ministre de Jacques Chirac estime aussi que la situation actuelle montre que le système n'est pas tout à fait adapté. "Il est certain que vous avez aujourd'hui une opposition des institutions qu'il faut certainement moderniser, changer, mais pas ripoliner. Je crois qu'il faut une remise en cause du fonctionnement de nos institutions pour qu'il colle vraiment à notre société telle qu'elle est. Il y a le système institutionnel et il y a le peuple. Et là il est bien évident qu'il y a une fracture totale entre le mode de fonctionnement du parlement et l'attente des français."

