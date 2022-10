"Le 49.3 n'est pas un déni de démocratie", pour Xavier Albertini, le député Horizons de la Marne

"C'est le droit de les opposition d'exprimer son désaccord avec les choix, les orientations politiques du gouvernement, estime Xavier Albertini, le député de la 1e circonscription de la Marne. Nous verrons les arguments que les oppositions développent." Deux motions de censure vont être examinées, ce lundi 24 octobre à l'Assemblée nationale : elles ont été déposées contre le gouvernement, l'une par le Rassemblement national, l'autre par la Nupes, l'alliance des gauches, suite aux 49.3 utilisés par Elisabeth Borne.

La locataire de Matignon a en effet dégainé à deux reprises la semaine dernière cet article de la Constitution pour faire passer en force des textes concernant le budget de l'Etat. "A un moment donné, lorsqu'il y a systématisation de l'opposition, lorsque les amendements dénaturent les articles de loi qui sont proposés, on en vient à un moment donné à une situation où il n'est plus possible d'avancer", justifie Xavier Albertini.

"Il fallait avoir recours au 49.3"

"Sachant qu'en plus, nous avons des obligations constitutionnelles, précise encore le député. Certaines lois doivent être votées dans un certain délai, à un certain nombre de semaines avant la fin de l'année. En conséquence de quoi, il fallait avoir recours au 49.3." D'autant plus, que le 49.3 "n'est pas un déni de démocratie", assure-t-il "Il a été utilisé sous la 5e République plus de 90 fois : c'est simplement un outil prévu dans le droit constitutionnel, dans la Constitution, il n'y a aucune raison de ne pas l'utiliser."

Sur un tout autre dossier, celui du site d'AstraZeneca à Reims qui doit fermer bientôt , Xavier Albertini a alerté le gouvernement, il y a quelques jours, à l'Assemblée nationale : "C'est important pour nous de cranter." 120 emplois sont menacés. "Ce qui est important pour cet outil industriel et surtout pour les salariés qui la composent, d'avoir un plan de reclassement à la hauteur de leurs souhaits. Et au-delà de ce qui pourrait être fait pour ces salariés, attachés à leur entreprise, attachés à leur territoire, c'est surtout d'éviter de perdre la souveraineté concernant la production de médicaments." Il espère donc qu'un repreneur puisse réutiliser le site et l'outil industriel du laboratoire pharmarceutique.