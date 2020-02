Mulhouse : le bain de foule d'Emmanuel Macron dans le quartier de Bourztwiller

Mulhouse - France

Emmanuel Macron est en visite à Mulhouse (Haut-Rhin) ce mardi pour évoquer la lutte contre le "séparatisme islamiste" et "les discriminations. Le président de la République est arrivé à 12h30 dans le quartier de Bourtzwiller. Un territoire de 15.000 habitants, l'un des 47 "quartiers de reconquête républicaine". En 2018, la "police de sécurité du quotidien" y a été installée.

L'islam politique n'a pas sa place en France" - Emmanuel Macron

"La République doit tenir ses promesses", a déclaré le chef de l'Etat aux habitants. "On doit lutter contre le séparatisme parce que quand la République ne tient pas ses promesses, d'autres essaient de la remplacer. L'islam politique n'a pas sa place en France". Accompagné de quatre ministres - Christophe Castaner et Laurent Nuñez (Intérieur), Gabriel Attal (Jeunesse) et Roxana Maracineanu (Sports) - Emmanuel Macron s'est offert un bain de foule d'une heure avant d'aller saluer les forces de l'ordre.

Mulhouse fait partie des quartiers où on avait identifié qu'il y avait de vraies difficultés - Emmanuel Macron

"Pourquoi venir à Mulhouse ?" l'a interrogé un habitant. "Mulhouse fait partie des quartiers où on avait identifié qu'il y avait de vraies difficultés. On avait des associations qui prônaient de sortir de la République, la déscolarisation, c'est ce que j'appelle le séparatisme".

Emmanuel Macron a proposé aux habitants de le retrouver à 16h au gymnase de la Doller pour échanger avec lui. Des responsables associatifs ont été conviés à un temps d'échange avec le président de la République.

En marge du bain de foule, une quarantaine de personnes, gilets jaunes pour certains ont scandé "Macron démission".

Certains élus et habitants du quartier de Bourtzwiller craignaient que cette visite présidentielle stigmatise Mulhouse. Pour Jean-Marie Bockel, ancien maire de Mulhouse, invité de France Bleu Alsace, "c’est une question difficile, c’est une question réelle. Il faut parler de nos difficultés. L’idée est d'alerter sur les dérives et à apporter des bonnes réponses. Si les responsables nationaux sont constructifs, il n’y a pas de crainte de stigmatisation à avoir" explique-t-il. Jean-Marie Bockel rappelle qu’au moment de l’installation de la mosquée à Mulhouse, la question était de sortir les lieux des caves et des appartements. "En 15 ans, le projet a été modifié. Le financement vient en partie du Qatar, alors qu’il devait venir en majorité des particuliers". Ce qu’il attend du gouvernement ce sont des solutions : "Il faut fixer un certain nombre de règles, et les faire respecter".