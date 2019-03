Le Bayonnais Mehdi Ouraoui suspendu de ses fonctions de porte-parole de Génération.s

Pays Basque, France

C'est le mouvement de Benoît Hamon qui l'a annoncé. Il suspend de ses fonctions de porte-parole, le Bayonnais Mehdi Ouraoui le temps de l'enquête. Une plainte pour agression sexuelle a été déposée vendredi à Paris contre lui.

Mehdi Ouraoui a rejoint Générations.s en mars 2018 après des fonctions au parti socialiste.Très en vue, très présent dans les medias pour défendre la ligne de son parti politique, il était aussi en course pour les élections européennes du mois de mai avec une place dans les 30 premiers de la liste.Mais une plainte déposée vendredi à Paris pour « agression sexuelle » vient tout remettre en cause. Contacté par France Bleu Pays Basque ce samedi matin , Mehdi Ouraoui ne souhaite pas réagir mais a commenté sur son Facebook cette affaire.Il dit apprendre avec "stupéfaction" que son mouvement a été saisi d’une telle plainte. Il dément totalement les accusations mais par principe éthique se met en congés de toute représentation du mouvement le temps de l’enquête. Pour l’heure, on ne sait pas qui a déposé cette plainte.