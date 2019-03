Le belfortain Christophe Grudler sur la liste de LREM pour les européennes

Belfort, France

Christophe Grudler en bonne position sur la liste de la République en Marche pour les élections européennes. L'élu Modem du Territoire de Belfort figure en 20ème position sur la liste conduite par l'ex ministre des Affaires Européennes Nathalie Loiseau. Une position éligible au regard des derniers sondages qui créditent la République en marche de 23% des intentions de vote.

Je suis très honoré de la confiance qui m'est accordée

Une décision mûrement réfléchie selon le conseiller départemental: "La décision est venue au moment des problèmes rencontrés par Alstom, General Electric etc... toutes les menaces qui pèsent sur notre environnement industriel. J'en avais parlé à François Bayrou et Emmanuel macron et voilà: je souhaite vraiment pouvoir faire quelque chose au niveau européen pour qu'on arrête de massacrer notre industrie et notre tissu industriel. Je suis très honoré de la confiance qui m'est accordée".

Et la mairie de Belfort?

Les élections européennes sont donc la priorité pour Christophe Grudler. L'élu modem n'a en revanche rien décidé quant à une nouvelle candidature aux municipales à Belfort l'an prochain. " J'aime profondément ma ville mais aujourd’hui je sens que si on peut pas protéger la ville et l'Aire urbaine au niveau européen, il peut y avoir des problèmes. Aujourd'hui je suis donc totalement investi dans cette mission. Je suis également convaincu que la ville de Belfort doit être dans de meilleurs mains qu'elle ne l'est aujourd’hui donc je m'investirai en temps et en heure avec toute ma force".

Un mandat de député européen n'est pas cumulable avec un mandat de maire. Les élections européennes auront lieu le 26 Mai.