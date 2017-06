Le Berry va t'il élire cinq députés du parti du président dimanche prochain ? l'analyse de notre consultant

Le raz de marée macroniste déferle aussi en Berry.

Le premier tour des législatives démontre une fois de plus que lorsque les Français élisent un président, ils lui donnent logiquement une majorité pour gouverner. Depuis la mise en place du quinquennat en 2002 et d’élections législatives dans la foulée des présidentielles, il en a toujours été ainsi : avec Jacques Chirac en 2002, Nicolas Sarkozy en 2007, François Hollande en 2012. Pourquoi en aurait-il été autrement avec Emmanuel Macron ?

Trop d’élections, des campagnes trop longues, un rejet de la politique - Daniel Julliard

Certes, rien n’est fait car il reste un second tour. Mais La République En Marche (LREM) et le Modem obtiennent dès le premier tour 32 % des suffrages exprimés et la question qui se pose n’est pas de savoir si le président disposera d’une majorité absolue à l’Assemblée – ce point est acquis – mais quelle sera son ampleur. L’un des faits notables de ce premier tour est le niveau record de l’abstention : plus de 51 % en France métropolitaine. Il s’agit d’un record absolu sous la Vème République depuis 1958.Le Berry a voté un peu plus que le reste de la métropole mais les niveaux d’abstention atteignent chez nous aussi des seuils très élevés : 48,1 % dans l’Indre, 49,8 % dans le Cher contre respectivement 39,4 % et 41,5 % en 2012. Pour mémoire, le taux d’abstention à la présidentielle n’était que de 20,5 % dans l’Indre et 22,2 % dans le Cher.Trop d’élections, des campagnes trop longues, un rejet de la politique – et des politiques - en particulier chez les jeunes, sont les raisons les plus souvent avancées pour expliquer le phénomène.

S’agissant des résultats eux-mêmes, si, nationalement, les projections d’après le second tour laissent penser que LREM obtiendra entre 390 et 440 sièges (la majorité absolue se situe à 289 sièges), le parti du président pourrait faire carton plein dans le Berry !

Ainsi, dans l’Indre, dans la 1ère circonscription, François Jolivet, arrivé largement en tête avec 37,2 % des voix, devant la candidate FN, Mylène Wunsch, devrait-il l’emporter facilement dimanche prochain.

Dans la 2ème circonscription de l’Indre, Nicolas Forissier, LR, ancien ministre et quatre fois député de la circonscription, est devancé par Sophie Guérin, LREM, maire d’Heugnes, qui réalise un score de 28,6 % contre 24,4 % pour le maire de La Châtre ; sur quels reports de voix ce dernier peut-il compter pour rattraper son retard et l’emporter ? C’est toute la question et la réponse ne semble pas lui être favorable.

Dans le Cher, les résultats du premier tour sont encore plus favorables aux candidats LREM.

Dans la 1ère circonscription, François Cormier-Bouligeon, le candidat LREM, arrive largement en tête avec 36,3 % des suffrages devant Wladimir D'Ormesson, LR, 20,7 %. On voit mal comment ce dernier pourrait refaire son retard compte tenu des faibles reports de voix sur lesquels il peut compter.

Il en va de même dans la 2ème circonscription : les noms changent mais l’équation reste la même. Une candidate Modem, Nadia Essayan, largement en tête avec 33,3 % des voix devant le député sortant communiste Nicolas Sansu qui recueille 24,4 % des suffrages et qui a peu de réserves de voix.

Enfin, dans la 3ème circonscription, le député sortant, PS, Yann Galut aura bien du mal à refaire son retard face au candidat LREM Loïc Kervran. Ce dernier vire largement en tête avec 32,8 % devant le sortant crédité de 19,4 % des suffrages.

Le Berry enverra-t-il à la nouvelle Assemblée législative cinq députés du parti du président dimanche prochain ? C’est possible et, après ce premier tour, c’est même l’hypothèse la plus probable. Le tremblement de terre politique qui secoue la France est aussi passé par le Berry !

Daniel Julliard , ancien directeur de " l'Echo du Berry "