Le Biarritz Olympique présente ce mardi le projet de rénovation d'Aguiléra au public

S'il n'est toujours pas officialisé, Jean-Baptiste Aldigé, le président du directoire le présente ce mardi soir aux différents actionnaires, partenaires, abonnés ou encore supporteurs. C'est à 19 heures dans le salon de la tribune Serge Kampf à Aguiléra. Les plans de cette opération serait confiés au groupe Pichet, sélectionné parmi trois finalistes (dont Bouygues et Eiffage).

Pas de toit pour Aguilera

Concernant le premier volet, la plaine Aguiléra il s'agirait de rénover la totalité des 10,9 hectares, pour 42 millions d'euros dont 20 pour le réaménagement du stade. Pas d'arena, pas de toit, ni de tribunes sur les côtés. Le BO compte moderniser l'enceinte, dans les même superficie que ce qui existe déjà).

Les deux tribunes seraient entièrement rénovées, pour permettre de passer de 13.000 à 15.000 places, dont 5.000 seraient réservées tribune Blanco a un grand espace pour les partenaires. L'objectif étant de de faire en sorte, que ces investisseurs (potentiels) puissent se rencontrer dans un salon ouvert, à l'image de ce qui se fait aux États-Unis. Sur les côté, de part et d'autres du terrain, des constructions qui permettraient de fermer le stade. Côté allée des Platanes, celles pourraient abriter des boutiques, des bodegas et autres animations les jours de match.

La Plaine Aguiléra

Concernant le reste de la plaine Aguiléra, les bureaux administratifs du club seraient transférés dans la villa rose rénovée. Côté Bendern, on aurait alors un bâtiment de deux étages, pour le centre de formation, un vestiaire, des bureaux, ainsi qu'une salle de musculation à proximité de la tribune. Le BOPB se doterait même d'un centre de rééducation. Il serait situé derrière le fronton et le padel. La rénovation concernerait également les 13 terrains et tennis ainsi que le bâtiment omnisports qui ne bougeraient pas. Un projet qui pourrait permettre au club de gagner jusqu'à un million d'euros par an.

312 logements, la moitié sociaux

Deuxième volet de ce projet, l'immobilier, qui sert en quelque sorte de carotte pour faire venir un prometteur capable de rénover Aguiléra. L'entrepreneur Pichet partirait partirait sur la construction de 312 logements, dont 50 % sociaux, comme acté par la municipalité de Biarritz en conseil municipal. Ces immeubles se trouveraient à la place des bois, le long du BAB et derrière le Jai alai. La construction d'un hôtel, trois ou quatre étoiles, de 135 chambres est également envisagée. Ainsi qu'une auberge de jeunesse. Des bâtiments qui serviront pour vendre des prestations, à l'image de ce qui se se fait sur certains campus américains. Pour éventuellement loger des athlètes et des équipes entières qui souhaiteraient profiter des équipements sportifs de la plaine réaménagée.

La partie plaine des sports sera le premier ouvrage réalisé, en un peu plus d'un an. Le volet immobilier ne serait réalisé que dans un second temps, sur 5 ans. Reste les questions des parkings, du timing et celle du montage financier de toute cette opération. Le voile sera peut-être levé par Jean-Baptiste Aldigé ce mardi soir.

