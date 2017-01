Le big-bang de l'intercommunalité dans la Loire et la Haute-Loire

Depuis ce 1er janvier, certaines communautés de communes ont disparu dans la Loire et la Haute-Loire. Remplacées par de nouvelles structures, plus importantes. Leurs présidents seront désignés dans les prochaines semaines. Et 2017 sera une année de transition.

C'est la conséquences de la loi NOTRe et la mise en œuvre de nouveaux schémas départementaux de coopération intercommunale. Depuis ce premier janvier certaines communauté de communes ont disparu dans la Loire et la Haute-Loire. Remplacées par de nouvelles structures, plus importantes.

Concrètement la Haute-Loire compte désormais 11 structures intercommunales contre 21 jusqu'à présent. Dans la Loire, il y a 10 structures intercommunales contre 17 il y a quelques jours encore. Mais cela pourrait évoluer de nouveau puisque dans le Roannais, faute d'accord, un statu quo a été décidé.

2017 sera l'année de transition pour ces nouvelles structures intercommunales. Il faudra tout d'abord leur trouver un nom, même si pour certaines il est déjà décidé. Désigner un président et par endroit, cela peut être compliqué puisque les nouveaux découpages se sont faits dans la douleur laissant parfois des traces. Il y a également les changements plus pratiques : les numéros de téléphone, les bâtiments, la signalétique, les sites internet.... Et puis surtout, il faudra que les élus discutent du périmètre, des compétences de nouvelles structures intercommunales. Puisqu'elles vont regrouper les communauté de communes qui avaient un mode de fonctionnement parfois différents. Se posera également la question des tarifs des services : crèches, bibliothèques, piscines, collectes des déchets par exemple. Et enfin, celle des effectifs, des emplois intercommunaux dont les postes vont parfois faire doublons.

Louis Simonnet était le président de la communauté de communes des Marches du Velay qui a fusionné avec Rochebaron à Chalencon. Il sera candidat demain à la présidence de la nouvelle structure intercommunale baptisée "Marches du Velay-Rochebaron". Une fusion qui se passe bien, puisqu'elle a été préparée depuis deux ans par les élus.