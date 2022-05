En cause à chaque fois, des questions de coûts selon la mairie. Explications.

Le Blanc ne rouvrira pas sa piscine d'été, et va baisser la température de l'eau dans sa piscine couverte

Les piscines du Blanc font parler d'elles. D'un côté, la piscine dite d'été, qui ne rouvrira pas cette saison. De l'autre, la piscine dite d'hiver, celle des Ménigoutes, qui va rester ouverte plus longtemps pour compenser la fermeture de la première... mais où la température de l'eau va baisser de deux degrés.

Baisse de fréquentation et vétusté dans la piscine d'été

La piscine d'été au Blanc, c'est une institution. Ouverte en 1969, des générations de Blancois y ont nagé. Mais depuis plusieurs années, la fréquentation chute. "Nous avons fait une moyenne" détailleJérôme Penin, adjoint aux sports à la mairie du Blanc. "Entre 90 et 100 mètres cubes d'eau sont consommés quotidiennement dans cette piscine. Et sur les deux derniers étés, certes marqués par la situation sanitaire et une mauvaise météo, il y avait en moyenne huit nageurs par jour."

L'élu met en avant un des arguments de campagne qui ont poussé à l'élection du nouveau maire en 2020, Gilles Lherpinière, celui de la réduction de la dette de la commune : "La piscine coûte entre 200.000 et 230.000 euros par an, donc c'est compliqué" précise l'adjoint.

Autre élément, la vétusté de cette piscine vieille de 53 ans, notamment au niveau des chaufferies. Afin d'assurer un moyen de nager "aux associations, aux écoles et aux utilisateurs", la piscine des Ménigouttes va donc jouer les prolongations.

Explosion des coûts à la piscine des Ménigouttes

Mais dans ce bassin couvert, là aussi il va y avoir du changement. La température de l'eau va passer de 27 à 25°C. La faute cette fois à la forte hausse des tarifs de l'énergie. "Au premier trimestre 2021, nous avons payé environ 7.000 euros pour chauffer le bassin. Au premier trimestre 2022, nous avons déboursé 29.000 euros" soupire Jérôme Penin. Une hausse de plus de 300%

"Si on continue comme cela, cela coûtera environ 84.000 euros sur l'année"

Un degré de moins dans l'eau correspond à une économie d'énergie de 7%. "La baisse à 25 degrés va nous permettre d'économiser entre 4.000 et 6.000 euros." Le choix de 25°C a été retenu selon les prescriptions à la fois du comité de natation de l'Indre, et la Fédération Française de Natation.

Une piscine intercommunale ?

La mairie du Blanc a demandé aux communes et communautés de communes dont les écoles fréquentent ce bassin des Ménigouttes de financer les deux degrés manquants. "J'ai bon espoir, et je pense que cela va se faire" avance Jérôme Penin.

Car les piscines du Blanc sont fréquentées à la fois par des Blancois, mais aussi des nageurs de communes voisines, voire de départements voisins. "Nous avons des gens de Béthines, La Trimouille (Vienne), d'Yzeures-sur-Creuse (Indre-et-Loire)..." indique l'élu.

Des négociations sont en cours pour tenter de créer un syndicat intercommunal, regroupant notamment la communauté de communes Brenne-Val de Creuse et celle de la Marche Occitane-Val d’Anglin, afin d'avoir les budgets nécessaires à la réfection de la piscine d'été, ou de créer une piscine intercommunale.

Des baignades en bord de Creuse

Autre piste étudiée par la mairie, celle d'une sorte de... Le Blanc-Plage. À l'été 2023, l'accès à la Creuse sera aménagé au pied du Camping du Blanc, afin de créer une plage. Le projet aurait dû voir le jour cette année, mais n'a pas pu être mené à bout à temps en raison de "lenteurs administratives."