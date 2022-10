Le blocage à l'Assemblée ne vient pas de la majorité, mais de l'opposition selon un macroniste

Mathieu Cavarrot-Soler est l'invité politique à 7h45 sur France Bleu Azur et France3 Côte d'Azur.

ⓘ Publicité

C'est du courage ou de la folie de soutenir le gouvernement en pleine tourmente interroge le journaliste Fabien Fourel ? "Non, c'est le gouvernement qui comprend les revendications saines des Français et qui propose des solutions. On avance avec les Français. On a appelé très tôt les entreprises à augmenter les salaires : 500 accords de branches ont été trouvés, et nous avons appelé Total à augmenter les salaires. C'est une minorité qui bloque dans ce conflit et elle doit reprendre le travail."

La Nupes refuse toutes les avancées

" Les entreprises ont la possibilité d'accorder des primes de 3.000 euros défiscalisées. Or la Nupes a refusé toutes les aides, et leurs députés ont même voté des taxes et des impôts supplémentaires pour les Français! Je ne dis pas que la situation est catastrophique, mais elle est difficile. On veut garder notre économie pour conserver une inflation basse."

Allez-vous utiliser le 49.3 ? " Nous avons toujours été dans le dialogue, mais avec le blocage c'est une bonne solution. Nous voulons des accords majoritaires. Mais le blocage vient des oppositions pas de nous. On est obligé face aux blocages qui se multiplient. On a proposé aux oppositions de discuter !"

Et la dissolution ? "Cette question devra se poser si les oppositions restent irresponsables et ne souhaitent pas avancer, ce n'est pas un échec, elles ne veulent pas travailler pour les avancer."

Peut-être candidat aux législatives?

Serez-vous candidat en cas de nouvelles législatives ? "On en discute, peut-être pour la prochaine dissolution".