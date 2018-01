Marseille, France

Christophe Castaner, délégué général de la République en Marche a indiqué sur France Bleu Provence que le blocage des prisons "peut générer des risques et des violences" et appelé "chacun à la responsabilité pour éviter de nouvelles tensions", alors qu'au moins 90 prisons sont bloquées ce lundi matin selon France Bleu.

Une réunion sur les prisons "pour sortir de l'impasse"

Rappelant "la gravité des agressions des agents", Christophe Castaner a confirmé que la garde des Sceaux recevra dans la journée de lundi l'ensemble des syndicats "pour sortir de l'impasse" alors que Nicole Bellboubet a fait des propositions comme le recrutement de 1.100 personnels et le renforcement des équipements de sécurité. Les syndicats "très divisés au sein de la pénitentiaire" selon le délégué de la République en Marche, ont refusé ce projet d'accord.

Christophe Castaner favorable à la dépénalisation du cannabis

Christophe Castaner s'est également prononcé en faveur de la dépénalisation du cannabis, proposée dans un rapport parlementaire qui sera remis mercredi. "Aujourd'hui, la pénalisation version délictuelle montre toutes ses limites" a expliqué ce proche d'Emmanuel Macron qui a rappelé qu'en 2016, il y a eu "près de 170.000 constats pour 12.000 rappels à la loi ou injonction thérapeutique ce qui représente systématiquement six à sept heures de travail pour le policier et pour le magistrat".

Christophe Castaner qui souhaite désengorger les tribunaux est persuadé que "l'effet d'une amende à 150 - 200 euros pour un jeune sera plus dissuasif quand il rentrera le soir chez ses parents pour leur expliquer pourquoi il a besoin de cette somme".

Mais opposé à la légalisation du cannabis

Le numéro 1 de La République en Marche reste en revanche opposé à la légalisation du cannabis. "Cela banaliserait l'usage des stupéfiants". Le secrétaire d'État chargé des relations avec le parlement reconnait que la dépénalisation "règlerait peut-être le problème des trafics" avec la mise en place d'une "filière légale" mais "vous allez jusqu'où sur la prostitution, sur la cocaïne, l'héroïne?", s'interroge-t-il.

Christophe Castaner, qui était à Draguignan (Var) samedi, pour rencontrer les élus locaux est également revenu sur le coup de vent violent qui a provoqué des chutes d'arbres et des coupures de courants dans 10.000 foyers varois. "On ne peut pas garantir la sécurité des lignes sur la totalité du territoire avec des événements climatiques exceptionnels" a t-il insisté. "On peut toujours se faire plaisir de le croire mais ça n'est pas le cas" a expliqué l'élu provençal avant de rendre hommage à "EDF qui ne baisse jamais les bras".

"Une candidature à Marseille n'est pas d'actualité" (Christophe Castaner)

Revenant sur la rumeur d'une candidature aux municipales à Marseille, Christophe Castaner a confirmé que "Marseille ne se refuse pas pour y vivre pour l'aimer pour la servir". "Chaque jour il y a des centaines de milliers de personnes qui ne refusent pas Marseille" a ironisé le secrétaire d'État chargé des relations avec le parlement qui a reconnu que son nom circulait beaucoup ces derniers jours. "Mais à ce jour, cela n'est pas d'actualité. J'ai des missions importantes notamment structurer la République en Marche".

Vers un soutien des élus LR et PS aux municipales

Alors que Jean-Claude Gaudin repète que la solution Castaner pourrait être la bonne à Marseille, le secrétaire d'État répond : "Je connais suffisemment Jean-Claude Gaudin pour savoir que quand il a quelque chose à dire, il le dit". "Il n'y a aucune discussion politique avec le maire de Marseille, aucun accord en train de se dessiner" a affirmé Christophe Castaner" qui a estimé qu'il fallait plutôt "préparer un projet pour Marseille et un projet pour Aix-en-Provence".

Quant aux accords envisageables pour les municipales, Christophe Castaner a indiqué qu'il était "_partisan de soutenir, s'ils le souhaitent, des maires qui ont été élus avec une étiquette des Républicains ou du Parti socialiste à condition qu'on puisse évaluer leur programme et qu'ils aient tenu leurs engagement_s". Tout reste donc ouvert.

Retrouvez l'interview de Christophe Castaner ci-dessous.