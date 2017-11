Le blues des élus charentais

Des démissions d'élus, il y en a régulièrement, pour incompatibilité d'humeur, raisons de santé, responsabilités familiales ou obligations professionnelles. Mais là, c'est une véritable épidémie ! Pas moins de 15 démissions d'élus depuis la mi-Octobre en Charente. Le malaise est profond.

"Bonjour, vous allez bien ?"... "Non"... C'est souvent la réponse, ces temps-ci, d'élus de tous bords et de toutes fonctions, quand on leur demande des nouvelles de leur santé et de leur moral. Les élus charentais ont le blues, même s'ils ne démissionnent pas de leurs fonctions comme ces deux femmes maires (à Saint Genis d'Hiersac et à Vouzan), qui emmènent dans leurs sillages plusieurs conseillers municipaux. Depuis la mi-Octobre, une quinzaine d'élus communaux, communautaires, d'opposition ou adjoints aux maires, ont décidé de raccrocher. Tous ne jettent pas l'éponge uniquement pour des raisons politiques, mais le ras-le-bol est bel et bien là.

"Aujourd'hui on n'a que des réclamations" (Anne-Marie Rocher, maire de Saint-Léger, vice-présidente de l'association des maires de Charente"

Plusieurs explications : des charges qui s'accumulent, sans moyens pour y faire face (suppression de la taxe d'habitation, baisse des dotations de l'Etat, obligation d'enregistrer les PACS depuis le 1er novembre, transferts de compétences vers les communautés de communes). La fin de l'année approche, et la construction du budget 2018 est souvent inextricable. C'est aussi la mi-mandat, et certains qui pensaient déjà ne pas repartir en 2020 veulent arrêter dès maintenant. Plusieurs communes envisagent de fusionner avec les voisines. La Préfecture se contente d'enregistrer les démissions. L'association des maires écoute les doléances : sa vice-présidente, maire de Saint Léger depuis 30 ans, a elle-même envisagé de démissionner. Elle reste, par respect pour ses électeurs.