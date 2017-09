Le blues des maires du Territoire de Belfort

Réunis à Andelnans pour la journée de l'écharpe, les maires du Territoire de Belfort fêtaient les 30 ans de l'Association des maires ce samedi 23 juin. Mais l'ambiance n'était pas vraiment à la fête dans le contexte actuel dans lequel évoluent les élus.

Entre la suppression des emplois aidés, le gel des dotations, la réduction des budgets, ou encore le transfert de certains services de la préfecture aux communes (cartes d'identité et passeports), l'heure n'était pas réellement aux réjouissances hier à l'Attraxion à Andelnans. Les maires y étaient réunis ce samedi pour la journée de l'écharpe, et officiellement pour fêter les 30 ans de l'Association des maires, mais c'était aussi l'occasion pour eux d'exprimer leurs doléances.

"Parfois je me pose la question : est-ce que ce n'est pas un mandat de trop ?" — Marc Ettwiller, maire de Phaffans depuis 28 ans

Qu'ils soient jeunes élus, ou plus anciens, tous semblent désabusés : "Je savais dans quoi je m'engageais, explique la jeune maire de Valdoie, en poste depuis à peine deux mois. Mais pour autant, c'est dur. J'ai l'impression d'être une véritable chef d'entreprise. Il faut gérer d'un côté la baisse des budgets de fonctionnement, que l'on m'impose et qui impacte directement le personnel des collectivités, et d'un autre le côté humain, et la vie de ces agents, c'est vraiment difficile", se plaint-elle. Son confrère, Marc Ettwiller, maire de Phaffans depuis vingt-huit ans, est lui aussi dépité : "Être maire n'a plus le même attrait qu'il y a une vingtaine d'années. On nous impose des contraintes terribles, on sort des circulaires régulièrement, et par ailleurs, on nous réduit nos moyens d'action".

Les normes de plus en plus draconiennes

Outre la baisse de budget qui touche tous les maires, qu'il s'agisse de villes, communes ou villages, les normes imposées sont de plus en plus imposantes. "Au niveau hygiène, sécurité, on nous en demande toujours plus, s'exclame l'ancien maire de Valdoie, Michel Zumkeller. Dans une crèche par exemple, d'un côté, il faut installer le verrou de sécurité à une certaine hauteur pour qu'il ne soit pas atteignable par les enfants, et à une autre hauteur pour des raisons de sécurité. Allez savoir !" De plus, le maire est responsable de tout, partout, tout le temps, d'après Gérard Guyon, maire honoraire d'Etueffont : "On m'appelait parfois le soir parce que l'on avait perdu son chien, ou parce que son enfant avait disparu, ou encore pour se plaindre de travaux bruyants", raconte le président fondateur de l'Association des maires. De son côté, Marc Ettwiller ne briguera pas de sixième mandat à la mairie de Phaffans, quant à Corinne Coudereau, elle craint un mandat difficile à venir.