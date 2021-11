Transat Jacques Vabre : une course pleine de suspense

Rien n'est joué sur la 15ème Transat Jacques Vabre entre Le Havre et Fort-de-France en Martinique. Beaucoup de voiliers sont au coude à coude. Le vent a été quasiment aux abonnés absents depuis le départ le 7 novembre du Havre mais depuis ce week-end les premiers ont nettement accéléré.

Les Ultim déjà au large du Brésil

Le maxi trimaran Edmond de Rothschild de Franck Cammas et Charles Caudrelier mène toujours chez les maxi trimaran Ultim et est au large du Brésil. Il est suivi de SVR-Lazartigue de François Gabart et Tom Laperche, Banque Populaire XI d'Armel Le Cléac'h et Kevin Escoffier et Actual d'Yves Le Blévec et Anthony Marchand. Après la réparation express de leur foil tribord à Madère Thomas Coville et Thomas Rouxel sur Sodebo tentent de refaire leur retard. La flotte va devoir négocier le Pot au Noir qui pourrait réduire les écarts.

Les Ocean Fifty à touche touche

Les trimarans Ocean Fifty menés par Koesio de Sébastien Rogues et Matthieu Souben avaient passés ce lundi matin l'archipel du Cap Vert.

Bagarre à vue d'oeil chez les Imoca

Un peu plus au nord dans l'Océan Atlantique les grands monocoques Imoca se tiennent pour les premiers en peu de milles: Apivia de Charlie Dalin et Paul Meilhat, Charal (de Jérémie Beyou et Christopher Pratt) et Linkedout (du nordiste Thomas Ruyant et Morgan Lagravière) se son succédé en tête de la flotte. "Une semaine pour faire Le Havre - Les Canaries en Imoca, c'est pas très, très rapide" confie Charlie Dalin après une semaine de course, " c'était assez intense, avec souvent des changements de bord, beaucoup de manœuvres et ,sans surprise, on retrouve des adversaires coriaces de haut niveau". Les prochains choix stratégiques seront décisifs et chacun s'observe de près sur les radars, et même à vue d'oeil: "On peut comparer en instantané nos vitesses et nos caps avec les autres bateaux".

Ca va pas être très simple de trouver la meilleure route pour aller jusqu'au Cap Vert. Charlie Dalin

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ecoutez ici les confidences de Charlie Dalin après une semaine en course Copier

Le parcours de la Transat Jacques Vabre 2021

Les Class 40 étalés entre l'Espagne et les Canaries.

La flotte des Class 40 est quant à elle extrêmement étirée. Le premier voilier est attendu lundi prochain à Fort-de-France et le premier Imoca mercredi 24.