Le Bordelais Philippe Poutou de nouveau candidat à la présidentielle

Pour la troisième fois de suite, le conseiller municipal de Bordeaux Philippe Poutou sera candidat à l'élection présidentielle en 2022. Il a été désigné lundi par le Nouveau parti anticapitaliste. Il a obtenu un peu plus de 1% des suffrages lors de ses deux participations.

Jamais deux sans trois pour le Bordelais Philippe Poutou. À 54 ans, il a été désigné lundi candidat du Nouveau parti anticapitaliste à la présidentielle en 2022. Ce sera la troisième campagne pour l'ancien délégué syndical de l'usine Ford de Blanquefort, élu conseiller municipal à Bordeaux en 2020.

Le NPA l'a désigné après une conférence nationale de 152 délégués du parti samedi et dimanche dernier. "Il incarne la nécessité de s'affronter à ce système", a annoncé le parti lundi, évoquant une campagne basée sur des propositions comme un SMIC porté à 1 800 euros nets, la nationalisation des banques, la gratuité des transports ou encore la liberté d'installation et de circulation pour les migrants. Philippe Poutou tiendra une conférence de presse dans les locaux nationaux du NPA à Montreuil, ce mercredi à 16 heures.

1,15% en 2012, 1,09% en 2017

Parfois critiqué, à Bordeaux et sur le plan national, pour avoir fait campagne avec La France insoumise, aux élections municipales de 2020, puis aux dernières élections régionales, Philippe Poutou a donc été préféré à Olivier Besancenot pour porter les couleurs du NPA. Ce sera sa troisième campagne présidentielle. En 2012, il avait obtenu 1,15% des voix. Cinq ans plus tard, il avait récolté 1,09% après une performance remarquée lors des débats d'avant premier tour, où il s'en était pris vertement à François Fillon et Marine Le Pen, notamment.

D'autres candidats se sont déjà déclarés à l'élection présidentielle 2022, notamment à gauche, où Fabien Roussel représentera le Parti communiste, et où Jean-Luc Mélenchon a annoncé sa candidature pour La France insoumise. Marine Le Pen, Jean Lassalle et Nicolas Dupont-Aignan devraient aussi être sur la ligne de départ.