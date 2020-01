Le Bouscat : une conférence annulée à cause du climat "délétère" de la campagne

Le Bouscat, France

La conférence qui était prévue ce vendredi soir au Bouscat sur le thème du harcèlement scolaire n'aura pas lieu. Elle devait se dérouler en présence notamment de Nora FRAISSE, une maman qui a perdu sa fille Marion à l'âge de 13 ans, victime de ce harcèlement, et qui depuis sillonne la France à la rencontre des parents et des jeunes pour les sensibiliser à cette question. Mais Nora Fraisse a préféré annuler sa venue au Bouscat à la dernière minute. L'organisateur Damien Rousseau, qui est aussi la tête de liste d'En Marche pour les municipales au Bouscat, accuse sans détours l'actuel maire Patrick Bobet.

Un courrier et des pressions

Damien Rousseau l'affirme: il est un ami personnel de Nora FRAISSE, et c'est pour cela qu'elle avait accepté de tenir une conférence au Bouscat ce vendredi soir. "Le fait que le rendez-vous soit organisé par le Collectif en Marche du Bouscat ne la dérangeait pas" assure-t-il, "mais nous avions convenus ensemble que je ne monterais pas sur scène et que je ne prendrais pas la parole". Un deal qui n'a manifestement pas été du goût de l'actuelle municipalité LR du Bouscat, que Damien Rousseau accuse d'avoir envoyé un courrier à Nora FRAISSE lui expliquant que sa venue en pleine campagne électorale était évidemment politique et serait politisée. "Dans ces conditions, elle a préféré annuler, et je le déplore vivement" explique Damien Rousseau, " car je voulais seulement faire cette conférence pour les familles, et pas dans un but politique" assure le candidat marcheur qui a publié un message d'explication sur sa page facebook.

De son côté, l'actuel maire du Bouscat et candidat à sa succession Patrick Bobet parle d'une pure polémique montée de toute pièce et ne souhaite pas y répondre.